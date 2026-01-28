Contractul de 1 milion de euro semnat de Adrian Șut la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. „Vor şi Târnovanu şi Olaru”

Adrian Șut a părăsit în această iarnă FCSB pentru Al Ain, acolo unde a semnat un contract de 1 milion de euro pe sezon. Transferul mijlocașului campioanei la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. Acum, și alți titulari își doresc să plece de la echipa lui Gigi Becali, scrie PROSPORT.

Iar primii care încearcă să părăsească formația „roș-albastră” sunt Ștefan Târnovanu și Darius Olaru, adică portarul titular și căpitanul.

Dezvăluiri despre atmosfera de la FCSB

Fost jucător la FCSB, Florin Achim a vorbit despre ce se întâmplă în veastiarul campioanei la zi din Liga 1. El dezvăluie că Târnovanu și Olaru s-au săturat de atmosfera de acolo și sunt disperați să plece.

Adrian Șut a evoluat mai mulți ani pentru FCSB, iar în această iarnă i s-a îndeplinit dorința – să prindă un contract suficient de bun în străinătate. A semnat cu Al Ain, acolo unde va primi un salariu fabulos de un milion de euro pe an.

Achim a vorbit la „Exclusiv FCSB”, de la PROSPORT, despre cum Ștefan Târnovanu și Darius Olaru ard de nerăbdare să se transfere și ei.

„Este un pas înainte pentru Șut, din punct de vedere financiar, în primul rând. Este foarte greu să intri în acest market în zonele arabe, fie că vorbim de Qatar, Emirate sau Arabia Saudită. În ziua de azi, 80% din jucători își doresc să fac pasul într-unul din aceste campionate, pentru că și-ar asigura viitorul financiar, al lor și al familiei.

Adrian Șut a avut această ofertă, mă bucur că nea Gigi l-a lăsat să plece. Avea și el nevoie să plece pentru că au trecut ceva ani de când era la FCSB și probabil avea nevoie de altă provocare. Este bine, vorbesc aproape zilnic cu el. Își dorea mult un transfer în străinătate.

Acesta e principalul obiectiv pentru toți jucătorii de la FCSB. Târnovanu este supărat că n-a plecat și el. Și relația dintre Șut și Târnovanu era foarte bună. Și ei vorbesc între ei, vă dați seama. Normal că și Târnovanu își dorește să facă pasul, așa cum își dorește și Olaru. Și Darius merită să plece la o echipă din străinătate, pentru că și-a făcut datoria pe deplin la FCSB”, a declarat Florin Achim.

Târnovanu, trecut rezervă de Gigi Becali

După 1-4 cu CFR Cluj, în ultima etapă de campionat, Gigi Becali a luat o decizie radicală. El a anunțat că în ultimele şapte etape din sezonul regular va fi trimis în poartă Mihai Popa, de doar 18 ani, Ștefan Târnovanu, urmând să fie rezervă.

Mai mult, se pare că Târnovanu va mai apăra doar în partida de joi seară, cu Fenerbahce, din Europa League, iar ulterior va fi trecut pe bancă.

„Fane, portarul, știu despre el niște nemulțumiri. Vocifera, a luat trei goluri ale lui, spun specialiștii. Eu, dacă eram, apăram unul. Am vrut să-l pedepsesc. Am zis că va apăra Zima, dar el va sta. Am hotărât să apere un portar under. Nu mai stăm după Toma. Nu câștigăm cu Toma”, a răbufnit Gigi Becali la adresa internaționalului său.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dezvăluiri de la vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB. Cine s-a enervat și a dat cu pumnul în masă, „de a bubuit clădirea”

Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB răspunde: „Sunt vinovat”

Gigi Becali i-a pus pe liber imediat după rușinea cu CFR. „Cine ești tu ca să dai din prima? Ești calculator?”. Ce amenințare a făcut pentru la vară

Gigi Becali era dependent de jocurile de noroc. Patronul FCSB a dezvăluit cum a câștigat o sumă uriașă la cazinou cu bani luați de la cămătari