Pentru Marcel Răducanu, fosta mare glorie a fotbalului românesc dar și a echipei Borussia Dortmund, amintirile sărbătorilor de iarnă petrecute în România, nu le va putea uita vreodată.

Chiar dacă România era în anii comunismului o țară în care lipsurile de zi cu zi „atingeau” fiecare familie de român, iar Crăciunul nu era recunoscut oficial ca sărbătoare, locul lui Moș Crăciun fiind luat de mult prea înghețatul Moș Gerilă, Sărbătorile de Iarnă era un prilej de bucurie pentru toată lumea.

Marcel Răducanu se poate lăuda cu amintiri de neuitat de Crăciun: „Aveam o pernă pe care o foloseam pe post de acordeon”

Undeva în cartierul Baltă Albă, într-un bloc de oameni simpli, în familia Răducanu, venirea Crăciunului avea un farmec aparte.

„Îmi aduc aminte că de Crăciun ne strângeam toată familia la noi acasă. Tata își cumpărase un acordeon și învățase să cânte la el. Mergea la nunți, la botezuri. Nu lua bani.

Mergea și cânta din plăcere. Era marea lui bucurie, săracul. Iar de Crăciun îi plăcea să fim cu toții acasă și să ne cânte. Cum eu eram mai neastâmpărat știu că-mi luase mama o pernă pe care o țineam în brațe pe care tot o mototoleam ca pe un acordeon.

Îl imitam pe tata. Ai mei erau oameni nevoiași. Nu aveau ei bani de cadouri. Când se făcea bradul, mă atrăgeau bomboanele fondante învelite în poleiala aia colorată.

Dar chiar dacă o duceam greu, de pe masa de Crăciun nu ne lipseau sarmalele, piftia, salata de boeuf. Acum după atâția ani, când vă povestesc toate astea, mă podidesc lacrimile gândindu-mă la ai mei”, a povestit cu multă emoție Marcel Răducanu.

De Revelion plângea mereu la miezul nopții

Ca un făcut, în copilărie, în seara de Revelion, la miezul nopții Marcel Răducanu izbucnea în plâns.

„Mă uitam pe geam și mă gândeam la prietenii mei, la copiii cu care mă jucam în fiecare zi în fața blocului. Ce fac ei? Unde sunt? Dacă le este bine? Așa eram eu”, a adăugat legendarul Marcel Răducanu.

În primii ani după ce a decis să să părăsească definitiv România, pentru a se stabili în Germania, Marcel Răducanu a povestit că toate sărbătorile de Crăciun, Revelioanele, au fost marcate de singurătate și dorul de cei de-acasă.

„Vă dați seama că eram printre străini. Nu puteam să fiu alături de familie. Cel mai greu era când la miezul nopții de Revelion cei la care eram invitat își îmbrățișau rudele, părinții, copiii, soții se țineau în brațe, iar ai mei, cei dragi, erau departe de mine. Și nu știam dacă am să-i mai revăd vreodată”, a adăugat el.

Anul acesta petrece în Germania

În jur de 11 persoane se anunță a fi în acest an, de Crăciun, acasă la Marcel Răducanu.

„Dacă vine și băiatul cel mic, cam asta e cifra. Facem o echipă de fotbal. Atât de Crăciun cât și de Revelion voi fi în Germania. Pe data de 2 ianuarie voi pleca pentru cinci zile în România. O să-l iau cu mine și pe băiatul meu cel mic care nu a mai fost în țară de când avea 6 ani.

Mi-a spus că vrea neapărat să vină cu mine în România. Din păcate nu am atâta timp la dispoziție să merg cu el peste tot pe unde aș vrea eu. Mi-am propus să mergem împreună la Therme, să ne bălăcim câteva ore acolo.

Sunt sigur că-și va dori să revină în România după această vizită”, a încheiat fostul mare jucător.

În 1981, în timpul unui cantonament al lotului național în Germania Federală, Marcel Răducanu, legitimat la Steaua, a rămas în Occident. A fost condamnat în România în lipsă, dar ulterior a primit azil și și-a continuat cariera în Bundesliga.

După retragerea din activitate, Marcel Răducanu – 21 selecții la națională – a deschis în Germania o școală de fotbal, una dintre cele mai cunoscute din Dortmund, prin care au trecut mulți juniori importanți.