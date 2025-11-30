Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul”

Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, l-a atacat pe Valentin Crețu, fundaș care l-a criticat în fața fanilor pe colegul său Syiabonga Ngezana.

După partida din Europa League, cu Steaua Roșie, de la Belgrad, 1-0, jucătorii s-au dus în fața galeriei și suporterii i-au certat pentru o nouă înfrângere, iar Crețu a dat vina pe Ngezana. „Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?!” ar fi transmis acesta.

Auzind dialogul, Șumudică l-a criticat pe Crețu pentru atitudinea sa față de unu dintre colegi. Antrenorul a spus că dacă era la FCSB l-ar fi dat afară din lot fiindcă nu e admisibil să-ți critici în public un coechipier.

Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul de la FCSB

„Atitudinea lui Crețu este una lamentabilă! Din punctul meu de vedere, nu ai voie în fața să te manifești așa și să ai un astfel de discurs la adresa unui coleg. Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului astăzi, indiferent ce se întâmpla, la mine Crețu nu mai intra în cabină astăzi. De astăzi nu mai avea ce căuta la FCSB.

Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului, aveam o discuție cu patronul și îi spuneam: «Patroane, eu nu vreau să pierd grupul!». Echipa este ruptă în două. Cum va fi privit Crețu în continuare? Și cum te exprimi… Nu există așa ceva.

Îi spuneam astăzi, înaintea antrenamentului, Crețu, te rog frumos, du-te la palat, reziliază-ți contractul! Dacă tu nu ai o reacție bună cu colegul tău, mai ales că ești în același compartiment cu el, care anul trecut a fost un jucător foarte bun”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.