Prima pagină » Sport » Marius Șumudică a făcut praf un jucător de la FCSB. „Du-te la palat, reziliază-ți contractul”

30 nov. 2025, 11:07, Sport
Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid, l-a atacat pe Valentin Crețu, fundaș care l-a criticat în fața fanilor pe colegul său Syiabonga Ngezana.

După partida din Europa League, cu Steaua Roșie, de la Belgrad, 1-0, jucătorii s-au dus în fața galeriei și suporterii i-au certat pentru o nouă înfrângere, iar Crețu a dat vina pe Ngezana. „Dacă ăla doarme pe el acolo, ce să facem?!” ar fi transmis acesta.

Auzind dialogul, Șumudică l-a criticat pe Crețu pentru atitudinea sa față de unu dintre colegi. Antrenorul a spus că dacă era la FCSB l-ar fi dat afară din lot fiindcă nu e admisibil să-ți critici în public un coechipier.

„Atitudinea lui Crețu este una lamentabilă! Din punctul meu de vedere, nu ai voie în fața să te manifești așa și să ai un astfel de discurs la adresa unui coleg. Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului astăzi, indiferent ce se întâmpla, la mine Crețu nu mai intra în cabină astăzi. De astăzi nu mai avea ce căuta la FCSB.

Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului, aveam o discuție cu patronul și îi spuneam: «Patroane, eu nu vreau să pierd grupul!». Echipa este ruptă în două. Cum va fi privit Crețu în continuare? Și cum te exprimi… Nu există așa ceva.

Îi spuneam astăzi, înaintea antrenamentului, Crețu, te rog frumos, du-te la palat, reziliază-ți contractul! Dacă tu nu ai o reacție bună cu colegul tău, mai ales că ești în același compartiment cu el, care anul trecut a fost un jucător foarte bun”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.

Cum să ai voie să vorbești în fața suporterilor? Pentru mine a fost șoc, ăsta a fost șocul. Eu nu am văzut în viața mea așa ceva. Cum să mă duc în fața suporterilor și să spun că ăsta e mort? Cum se mai uită Ngezana la Crețu în momentul de față? Eu, ca antrenor, eram dator să spun: «Crețu, dacă tu vorbești așa de un coleg, astăzi vorbești de unul, mâine de altul, eu trebuie să dau un exemplu la echipă». Astăzi trebuia dat afară imediat Crețu, sau amendă de 30.000 – 50.0000 de euro. Băi, a văzut o țară întreagă, a fost filmat. Ăsta e șocul! Eu nu am văzut așa ceva în fotbalul românesc. Și cu cuvintele cu care a vorbit – Marius Șumudică

