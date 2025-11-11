Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”

11 nov. 2025, 11:12, Sport
Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova, decizia venind după meciul pierdut cu UTA, 1-2, în Superliga. Antrenorul de 44 de ani a preluat echipa pe 28 ianuarie, după ce a mai fost la formația olteană între 9 august și 8 decembrie 2022.

Rădoi a reușit să califice Universitatea Craiova în premieră în competițiile europene după mulți ani de așteptare, oltenii jucând în Conference League.

Craiova e pe locul patru după 16 etape, cu 29 de puncte, la șase distanță de liderul Rapid.

Conducerea a anunțat că în locul lui Mirel Rădoi va fi adus un antrenor străin, iar obiectivul e câștigarea titlului.

Managerul sportiv al echipei, Mario Felgueiras, a spus că împreună cu Mihai Rotaru a făcut o listă cu trei antrenori străini dintre care se va alege noul tehnician.

„Voiam să-i mulțumesc lui Mirel Rădoi pentru munca depusă. După decizia lui Mirel Rădoi este o perioadă mai complexă și mai complicată pentru noi. Am căutat profilul pe care noi îl știam și criteriile pe care noi vrem să le respectăm. Pot să vă spun că va fi un antrenor străin. Avem în momentul de față o listă scurtă cu trei antrenori. E un profil de antrenor la care nu vă așteptați, dar este un profil clar pentru noi. Ne dorim un antrenor care să aibă ambiția de a câștiga, dar să vină și cu soluții, să aibă foame de performanță. Clubul ăsta are o dimensiune foarte mare și trebuie să îl respectăm. Cred că e un profil care în România nu există, dar decizia încă nu este luată. Nu este un antrenor cu care eu am lucrat, nu îl îi cunosc personal pe niciunul dintre ei. Cred că este antrenorul care ni se va potrivi. Nu vreau să vorbesc despre țările din care provin, pot spune doar că sunt antrenori străini, sper să aflați cât mai repede”, a spus el.

Digi24
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple Schengen. „La naiba cu Europa voastră”
Cancan.ro
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este constanta lui Planck?
