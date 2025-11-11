Universitatea Craiova pune ANTRENOR străin, după plecarea lui Mirel Rădoi. „Avem o listă scurtă cu trei tehnicieni”

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova, decizia venind după meciul pierdut cu UTA, 1-2, în Superliga. Antrenorul de 44 de ani a preluat echipa pe 28 ianuarie, după ce a mai fost la formația olteană între 9 august și 8 decembrie 2022.

Rădoi a reușit să califice Universitatea Craiova în premieră în competițiile europene după mulți ani de așteptare, oltenii jucând în Conference League.

Craiova e pe locul patru după 16 etape, cu 29 de puncte, la șase distanță de liderul Rapid.

Universitatea Craiova pune antrenor străin, după plecarea lui Mirel Rădoi.

Conducerea a anunțat că în locul lui Mirel Rădoi va fi adus un antrenor străin, iar obiectivul e câștigarea titlului.

Managerul sportiv al echipei, Mario Felgueiras, a spus că împreună cu Mihai Rotaru a făcut o listă cu trei antrenori străini dintre care se va alege noul tehnician.

„Voiam să-i mulțumesc lui Mirel Rădoi pentru munca depusă. După decizia lui Mirel Rădoi este o perioadă mai complexă și mai complicată pentru noi. Am căutat profilul pe care noi îl știam și criteriile pe care noi vrem să le respectăm. Pot să vă spun că va fi un antrenor străin. Avem în momentul de față o listă scurtă cu trei antrenori. E un profil de antrenor la care nu vă așteptați, dar este un profil clar pentru noi. Ne dorim un antrenor care să aibă ambiția de a câștiga, dar să vină și cu soluții, să aibă foame de performanță. Clubul ăsta are o dimensiune foarte mare și trebuie să îl respectăm. Cred că e un profil care în România nu există, dar decizia încă nu este luată. Nu este un antrenor cu care eu am lucrat, nu îl îi cunosc personal pe niciunul dintre ei. Cred că este antrenorul care ni se va potrivi. Nu vreau să vorbesc despre țările din care provin, pot spune doar că sunt antrenori străini, sper să aflați cât mai repede”, a spus el.

Mihai Rotaru a declarat: „Nu poate să acuze nimeni jucătorii că nu au vrut, că nu și-au dorit. Mai departe, asta este viața. Din păcate, nu întotdeauna găsim un Ferguson sau un Arsene Wenger, care să ne ducă și să avem continuitate. Este foarte greu pentru mine ca președinte de club să stau să schimb antrenorii. Știam că se poate întâmpla oricând ca Mirel să plece și poate că e mai bine că a făcut-o în final astăzi. Pentru că avem două săptămâni la dispoziție și avem timp ca antrenorul să vină și să cunoască. A fost o decizie grea, dacă să fie antrenor român sau străin. Pentru că un antrenor român ar fi cunoscut mai bine campionatul, dar cred că este decizia corectă pentru că ne dorim să învățăm cât mai multe de la cei care știu mai multe”.