Meciul sezonului pentru FCSB. Cum poate arăta primul 11 pentru duelul cu Aberdeen din Europa League

FCSB – Aberdeen se desfășoară joi, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în manșa secundă a play-off-ului Europa League. În Scoția, cele două echipe au remizat, 2-2.

Meciul din această seară e în direct la Pro TV. Echipa care pierde va merge în grupa Conference League.

În partida de diseară nu vor juca Dawa și Cisotti, primul accidentat, al doilea suspendat. Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Aberdeen: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana (Graovac), M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș (Alhassan) – Miculescu, Fl. Tănase, Olaru – Bîrligea.

Meciul sezonului pentru FCSB. Cum poate arăta primul 11 pentru duelul cu Aberdeen

„Jucăm pentru grupa Europa League. Știm cât de important este acest lucru pentru club, pentru fani, pentru România. Acum am ajuns la un punct unde credem că este ușor în Europa League. Nu, nu este ușor. Este foarte greu să intri în faza grupei, dar jucătorii sunt concentrați. Vrem să dăm ce avem mai bun în noi și să câștigăm. Este cel mai important meci din acest sezon pentru noi. Aberdeen este o echipă cu multă calitate, joacă ofensiv. Am analizat jocul în amănunt și sper să facem lucrurile în mod corect, pentru că în astfel de meciuri orice mic detaliu poate face diferența.

Jucătorii vor juca pentru a da ceva înapoi acestor suporteri care vin în fiecare săptămână la meciuri. Poate i-am dezamăgit în ultima perioadă, așa că este un motiv în plus să jucăm la cel mai înalt nivel al nostru. Sunt sigur că vom arăta atitudinea corectă în teren pentru a ne califica mai departe în Europa League.

Trebuie să fim pregătiți. Dar trebuie să avem în minte încă din primul minut că e important să ne calificăm cât mai repede posibil. Eu spun mereu că meciul durează 90-95 de minute, până la fluierul final, nu 89, de aceea trebuie să fim concentrați în fiecare secundă până la sfârșit. Am văzut cum se poate schimba totul în prelungiri, și nu doar în meciurile noastre, ci și în altele, chiar în finala Champions League. Aici trebuie să lucrăm mai mult, pentru că din punctul meu de vedere este vorba despre concentrare”, a anunțat Elias Charalambous.