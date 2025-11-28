Universitatea Craiova a obținut cea mai importantă victorie din ultimele decenii în etapa a patra a competiției de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz 05, joi seara, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova.

Oltenii au reușit a doua izbândă consecutivă în competiție, prin golul marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi (67 – penalty).

Mesaj de la Nicușor Bancu pentru Mirel Rădoi după victoria oltenilor cu Mainz în Conference League

Universitatea a acumulat șapte puncte, după 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare) și 1-0 cu Mainz (acasă). Echipa din Bănie mai are de jucat două meciuri, cu Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Nicușor Bancu a vorbit despre victorie, dar și despre fostul antrenor Mirel Rădoi.

„Când nu-i lași să joace pe cei de la Mainz, chiar dacă sunt o echipă puternică, este și pentru ei greu să facă ceva. Cu siguranță credeam că putem lua trei puncte azi. Acasă tot sezonul am făcut niște meciuri fantastice, mai ales în Europa.

Am bătut pe toată lumea și am marcat la fiecare meci. Iar acest lucru ne dă încredere că putem să batem pe oricine. Mainz nu era chiar o sperietoare, ca să spun așa, pentru că deși e un club puternic în acest sezon suferă în campionat.

Simțeam o dezamăgire mare la golul lor, anulat.

„Este cu siguranță și meritul lui, a creat un grup unit”

Credeam că am pierdut victoria printre degete după un fault care nici nu a fost, la acea intrare a lui Crețu. Dar până la urmă a fost ofsaid și ne bucurăm că s-a terminat așa. La 1-1 era greu ca noi să mai marcăm un gol.

Vreau să îi mulțumesc lui Mirel Rădoi pentru ce a făcut aici. Este cu siguranță și meritul lui, a creat un grup unit. S-a văzut, chiar dacă nu toți putem intra de la început, cine vine de pe bancă aduce ceva în plus pentru echipă și ne ajută. Chiar dacă nu joacă de la început, nu sunt supărați. Și acest lucru se datorează lui Mirel Rădoi”, a declarat Nicușor Bancu.