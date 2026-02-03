Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles. „Ura îndreptată spre noi este dureroasă”

Gimnasta Ana Bărbosu a decis să vorbească public despre situația ivită, prin care medalia de bronz de la Jocurile Olimpice este, din nou, revendicată de americani. Ea i-a transmis chiar un mesaj rivalei Jordan Chiles, prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram, arată PROSPORT.

Pe un ton diplomat și în care echilibrul exprimării a fost vizibil, sportiva din România și-a arătat înțelegerea și a insistat că gimnastele nu au nicio vină pentru situația creată.

Mesajul Anei Bărbosu pentru Jordan Chiles

„Sabrina, Jordan, gândurile mele sunt alături de voi. Știu ce simțiți, pentru că am trecut prin același lucru. Sunt sigură că veți reveni mai puternice. Sper din suflet ca la următoarele Jocuri Olimpice să fim toate trei pe același podium. Acesta este visul meu adevărat. Această situație nu ar fi existat dacă regulamentele ar fi fost respectate. Noi, sportivele, nu suntem de vină, iar ura îndreptată spre noi este dureroasă”, a scris Ana Bărbosu, într-o postare făcută pe contul personal de Instagram.

Ana Maria Bărbosu a cucerit medalia de bronz în proba la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, dar ulterior echipa Statelor Unite a făcut o contestație, iar românca a fost depășită de Jordan Chiles.

FR Gimnastică nu a acceptat decizia și a atacat-o la TAS, motivând că americanii au depus contestația peste termenul regulamentar. Analizând cazul, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a dat dreptate României și clasamentul s-a modificat, din nou, cu Ana Bărbosu revenind pe locul 3 și în posesia bronzului olimpic.

Dar, americanii au contestat și de data aceasta, iar Federația de Gimnastică din State, împreună cu Jordan Chiles, au înaintat un apel la Tribunalul Federal Elvețian. Decizia a fost de trimitere spre rejudecare a dosarului la TAS. Acum, cazul urmează a fi analizat pentru a doua oară și se va decide unde trebuie să rămână medalia de bronz, notează PROSPORT.

