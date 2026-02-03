Prima pagină » Actualitate » Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles. „Ura îndreptată spre noi este dureroasă”

Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles. „Ura îndreptată spre noi este dureroasă”

03 feb. 2026, 09:58, Actualitate
Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles.
Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles / Sursa FOTO: Mediafax

Gimnasta Ana Bărbosu a decis să vorbească public despre situația ivită, prin care medalia de bronz de la Jocurile Olimpice este, din nou, revendicată de americani. Ea i-a transmis chiar un mesaj rivalei Jordan Chiles, prin intermediul unei postări pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram, arată PROSPORT.

Pe un ton diplomat și în care echilibrul exprimării a fost vizibil, sportiva din România și-a arătat înțelegerea și a insistat că gimnastele nu au nicio vină pentru situația creată.

Mesajul Anei Bărbosu pentru Jordan Chiles

„Sabrina, Jordan, gândurile mele sunt alături de voi. Știu ce simțiți, pentru că am trecut prin același lucru. Sunt sigură că veți reveni mai puternice. Sper din suflet ca la următoarele Jocuri Olimpice să fim toate trei pe același podium. Acesta este visul meu adevărat. Această situație nu ar fi existat dacă regulamentele ar fi fost respectate. Noi, sportivele, nu suntem de vină, iar ura îndreptată spre noi este dureroasă”, a scris Ana Bărbosu, într-o postare făcută pe contul personal de Instagram.

Ana Maria Bărbosu a cucerit medalia de bronz în proba la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, dar ulterior echipa Statelor Unite a făcut o contestație, iar românca a fost depășită de Jordan Chiles.

FR Gimnastică nu a acceptat decizia și a atacat-o la TAS, motivând că americanii au depus contestația peste termenul regulamentar. Analizând cazul, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a dat dreptate României și clasamentul s-a modificat, din nou, cu Ana Bărbosu revenind pe locul 3 și în posesia bronzului olimpic.

Dar, americanii au contestat și de data aceasta, iar Federația de Gimnastică din State, împreună cu Jordan Chiles, au înaintat un apel la Tribunalul Federal Elvețian. Decizia a fost de trimitere spre rejudecare a dosarului la TAS. Acum, cazul urmează a fi analizat pentru a doua oară și se va decide unde trebuie să rămână medalia de bronz, notează PROSPORT.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

SPORT Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate
12:40
Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate
FLASH NEWS Un bărbat din București este suspectat că și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori
12:29
Un bărbat din București este suspectat că și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori
SCANDAL Povestea cadrului universitar din Iași al cărui nume apare menționat în Dosarele „Epstein”
11:59
Povestea cadrului universitar din Iași al cărui nume apare menționat în Dosarele „Epstein”
TELEVIZIUNE Schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Cine i-a luat locul
11:55
Schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Cine i-a luat locul
INEDIT Știri prezentate în limba română la televiziunea publică poloneză. Ce public este vizat, de fapt
11:36
Știri prezentate în limba română la televiziunea publică poloneză. Ce public este vizat, de fapt
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un startup susține că poate transforma aerul în benzină pentru autoturisme

Cele mai noi

Trimite acest link pe