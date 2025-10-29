Prima pagină » Sport » Mihaela Cambei continuă performanțele în HALTERE! Ce a făcut în Albania

Mihaela Cambei continuă performanțele în HALTERE! Ce a făcut în Albania

29 oct. 2025, 17:52, Sport
Mihaela Cambei continuă performanțele în HALTERE! Ce a făcut în Albania
Galerie Foto 7

Mihaela Valentina Cambei, vicecampioana olimpică la Paris 2024, a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U23) de la Durres (Albania).

România participă cu un lot de 15 sportivi, 11 la juniori și 4 la U23, la Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres (28 octombrie – 5 noiembrie), potrivit Federației Române de Haltere.

Mihaela Cambei continuă performanțele în haltere! Ce a făcut în Albania

Cambei, medaliată cu argint la cat. 49 kg la JO 2024, s-a impus marți la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câștigat cu 110 kg, iar la total a obținut aurul cu 205 kg.

Sportiva, originară din Onești, se află la ultima sa participare la această categorie de vârstă.

România a obținut marți și trei medalii de bronz la Europenele de juniori din Albania.

La cat. 60 kg, Narcis Papolți a obținut la smuls, cu 119 kg, și la total, cu 262 kg, în timp ce la aruncat a fost al patrulea, cu 143 kg.

Ce obiectiv are pentru 2028

În vârstă de 22 de ani, Cambei este vicecampioană olimpică la Paris 2024 (categoria 49 kg) şi triplă campioană europeană 2023 şi 2024. Deţine de asemenea toate recordurile europene, la categoria sa de greutate.

Obiectivul ei în următorii ani: podium olimpic în 2028 la Los Angeles şi cât mai multe medalii europene şi mondiale pe parcurs.

Mediafax
Sectorul din Capitală care pregătește ȘTERGEREA datoriilor sub 40 de lei pentru cetățeni și firme
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Agenții ruși au făcut „ZID” în jurul lui Horațiu Potra! Vor să oprească extrădarea mercenarului din Dubai
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cum a ajuns un ofițer de informații francez să lucreze direct cu primul-ministru al României?