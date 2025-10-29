Mihaela Valentina Cambei, vicecampioana olimpică la Paris 2024, a cucerit trei medalii de aur la cat. 53 kg, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere pentru tineret (U23) de la Durres (Albania).

România participă cu un lot de 15 sportivi, 11 la juniori și 4 la U23, la Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres (28 octombrie – 5 noiembrie), potrivit Federației Române de Haltere.

Mihaela Cambei continuă performanțele în haltere! Ce a făcut în Albania

Cambei, medaliată cu argint la cat. 49 kg la JO 2024, s-a impus marți la stilul smuls cu 95 kg, la aruncat a câștigat cu 110 kg, iar la total a obținut aurul cu 205 kg.

Sportiva, originară din Onești, se află la ultima sa participare la această categorie de vârstă.

România a obținut marți și trei medalii de bronz la Europenele de juniori din Albania.

La cat. 60 kg, Narcis Papolți a obținut la smuls, cu 119 kg, și la total, cu 262 kg, în timp ce la aruncat a fost al patrulea, cu 143 kg.

Ce obiectiv are pentru 2028

În vârstă de 22 de ani, Cambei este vicecampioană olimpică la Paris 2024 (categoria 49 kg) şi triplă campioană europeană 2023 şi 2024. Deţine de asemenea toate recordurile europene, la categoria sa de greutate.

Obiectivul ei în următorii ani: podium olimpic în 2028 la Los Angeles şi cât mai multe medalii europene şi mondiale pe parcurs.