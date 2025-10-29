Mirel Rădoi, decis să DEMISIONEZE meciul din Cupa României, cu Sănătatea Cluj?! Ce decizie de ultim moment a luat Universitatea Craiova

Între Mirel Rădoi și clubul Universitatea Craiova nu mai este deloc chimie. Surse contactate de PROSPORT susțin că antrenorul în vârstă de 45 de ani ar intenționa să-și anunțe demisia după meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, programat miercuri, de la ora 18:30, pe stadionul Ion Oblemenco.

Prosport a scris încă de marți despre plecarea lui Rădoi de la Craiova, iar acum informațiile confirmă hotărârea pe care vrea să o ia tehnicianul „Științei”.

Universitatea a anulat conferința de presă

Ca o dovadă că tensiunile sunt în creștere la club, conducerea Universității nici măcar nu a mai organizat conferința de presă premergătoare partidei din Cupă. De asemenea, niciun comentariu pe marginea situației lui Mirel Rădoi nu a fost făcut de șefii grupării oltene.

Cu toate că se vehicula o posibilă întâlnire între antrenor și liderii galeriei, nici aceasta nu a mai avut loc. Cu toate că Peluza Nord de pe „Ion Oblemenco” l-a susținut public și a transmis că este „omul potrivit pentru performanță”, Rădoi pare decis să nu mai continue în Bănie, scrie PROSPORT.RO.

Mihai Rotaru urmează să sosească joi la Craiova și va încerca să-l convingă pe Rădoi să rămână cel puțin până la pauza competițională, din noiembrie. Totuși, se pare că decizia fostului internațională înclină spre o despărțire încă de astăzi.

Tensiunile au apărut după meciul cu Metaloglobus, din Liga 1 (0-0), când între Mirel Rădoi, staff-ul tehnic și jucători a avut loc o discuție aprinsă. Atunci, antrenorul le-ar fi transmis tuturor că nu va mai continua la Universitatea Craiova după meciul din Cupă.

Chiar dacă, ulterior, atmosfera s-a mai calmat, se pare că antrenorul nu este convins să dea înapoi.

Mirel Rădoi a mai avut o ieșire nervoasă și la conferința de presă de după partida cu Metaloglobus, când a declarat:

„E clar că nici la nivel de club lucrurile nu sunt stabile, trebuie să o recunoaștem. Nu doar Bergodi, Reghecampf, Neagoe și Rădoi sunt nebuni…Dacă clubul nu vrea să o recunoască, atunci dânșii au o problemă, nu noi. E clar că tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, într-un procent mai mic sau mai mare, toată lumea e de vină”.

Cine este împins în față

Forțat de împrejurări, Mihai Rotaru analizează deja posibile variante pentru banca tehnică. Deși speră ca Rădoi să rămână măcar până în iarnă, patronul Craiovei a început să caute soluții de rezervă.

Printre numele vehiculate se numără Emil Săndoi și Marius Șumudică, însă niciuna dintre aceste variante nu sunt pe placul patronului.

Cel mai probabil, dacă Rădoi își va anunța demisia imediat după meciul din Cupă, interimatul va fi asigurat, din nou, de Dragoș Bon, actualul antrenor al echipei de la Liga Elitelor, care a mai ocupat această poziție și în trecut.

