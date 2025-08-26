Prima pagină » Sport » Mihai Stoica se teme de o RIVALĂ din Superliga. „Mi-e jenă să vorbesc”

26 aug. 2025, 09:10, Sport
Mihai Stoica se teme de Universitatea Craiova, echipa care domină Superliga. Startul de sezon al FCSB este foarte slab, iar oltenii sunt pe primul loc în clasament, cu 19 puncte. De partea cealaltă FCSB e pe 13, cu 5 puncte.

După șapte etape, Craiova are șase victorii și un egal, iar FCSB a realizat un singur succes, în rest având două remize și patru eșecuri.

FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni în campionat în etapa 12.

„Nu este aceeași situație ca anul trecut. Craiova nu avea 19 puncte după primele 7 etape, iar la cum arată, la câtă încredere au luat… Ce nu i-a omorât în prima etapă, de la 3-0 cu UTA, uite că i-a făcut mai puternici.

Au întors în prelungiri cu U Cluj. Parcursul din Europa, cu excepția meciului de la Trnava, a fost fără cusur. Craiova are jucători buni și un lot echilibrat. Anul trecut nu a arătat atât de bine. Era și Mitriță, e adevărat. A ieșit la rampă Baiaram, care este un jucător foarte bun.

Vreau să meargă în grupe, indiscutabil, dar mi-e jenă să vorbesc despre duelul dintre echipa aflată pe loc de baraj și cea care se este pe primul loc, detașat. Să vorbească alții, poate Rapid, ar fi chiar o neobrăzare să vorbim noi. Craiova e mult mai puternică decât anul trecut. Mă îngrijorează că avem fluctuații pe durata unui joc. În prima parte am fost net superiori, ocazii după ocazii. Aș aminti doar ocazia lui Alibec, care a pasat pentru Cisotti, și cea a lui Cisotti. Atâtea și atâtea… ei nu au existat, iar în a doua repriză nu am jucat nimic. Sunt câteva explicații, dar nu aș vrea să le dezvolt acum, mai ales înaintea unui meci atât de important.

Este extrem de important să mergem în Europa League. Este o mare diferență între Europa League și Conference League. Echipele bune din Conference sunt doar cele care iau trofeul, în rest, nu prea sunt. În Europa League… uite cu ce echipe ne-am întâlnit anul trecut”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

