Criză la FCSB după 0-2 cu FC Argeș. Florin Tănase: „Titlu? Să prindem play-off-ul!”/Gigi Becali: „E prima dată când spun asta”

FCSB a pierdut din nou, 0-2 cu FC Argeș și a ajuns la 14 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Atmosfera în tabăra campioanei este încinsă: după meciul de pe Arena Națională jucătorii au fost băgați în ședință de Peluza Nord, liderii galeriei cerând explicații pentru prestația echipei.

În același timp, căpitanul Florin Tănase și patronul Gigi Becali au admis că obiectivul realist al campioanei este doar calificarea în play-off, la momentul actual.

Tănase: „Suntem penibili dacă vorbim de titlu”

Florin Tănase nu și-a ascuns frustrarea după înfrângerea din etapa a 7-a. În fața camerelor tv, atacantul FCSB a recunoscut că formația pregătită de Elias Charalambous nu are ce căuta momentan în discuția despre titlu.

„Când faci astfel de greșeli, e greu să câștigi. Îngrijorat pentru lupta la titlu? Am fi penibili să emitem pretenții la titlu în acest moment, când Craiova este la 14 puncte! Noi să ne uităm să prindem play-off-ul și după vom vedea. Părerea mea că da, obiectivul se schimbă din mers, nu avem nicio șansă la titlu, nu putem să emitem pretenții în acest moment. Pe parcurs, situația se poate schimba și discursul poate va fi altul. Cu Craiova n-am jucat. Cu Dinamo am pierdut pe greșeli foarte mari, cu Rapid la fel. Rămâne să vedem și cu Craiova cum va fi. Nu avem de ce să vorbim de lupta la titlu. Am încasat goluri în toate meciurile. Sperăm să rectificăm lucrul acesta”, a declarat Tănase.

Favoritul lui Gigi Becali le-a prezentat scuze suporterilor pentru evoluția echipei și a transmis că vor încerca toți să se revanșeze joi, în returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

„Noi trebuie să ne concentrăm pe meciul de joi, să uităm aceste jocuri și să facem tot posibilul să câștigăm. Le cer scuze suporterilor, în numele echipei! Nu merită, au fost mereu lângă noi, nu merită aceste rezultate. Trebuie să ne revenim pentru că ei sunt obișnuiți cu victoriile. Nu va fi un meci ușor cu Aberdeen, dar dacă noi vom fi bine și vom juca cu aceeași determinare cum am jucat la ei cred că avem șanse mari să ne calificăm. Avem avantajul suporterilor, care este unul foarte mare”, a încheiat Florin Tănase.

Gigi Becali schimbă discursul: „E prima dată când spun obiectiv play-off”

Șocat de eșec și de locul 12 pe care a ajuns FCSB (doar 5 puncte după 7 etape), patronul Gigi Becali a ieșit și el la rampă.

„V-aș ruga să nu mai sunați, că sunt penibil când vorbesc! Eu din politețe vă răspund, să nu ziceți că dau bir cu fugiții. Au dat război, aici oamenii de ce să dea război?! Eu v-aș ruga să nu mă mai sunați. Știi când să mă sunați? Când o să fim în play-off, dacă o să fim!”, a spus Becali.

Întrebat dacă are emoții în privința accederii în play-off-ul Ligii 1, finanțatorul „roș-albaștrilor” a răspuns: „Dacă te bate… Să zicem că s-a întâmplat, dacă bate Argeșul 2-0, să ai o singură ocazie și pe-aia să o dai la adversar… Nu există scuze.

Problema e jocul echipei, nu diferența de puncte. Lent, previzibil. Ai văzut Craiova? I-a destabilizat, până la urmă. Noi, pe care i-am trimis în teren… La Craiova, au intrat și au marcat, iar la noi a intrat Politic…Mai bine jucam în 10! Și a intrat și George Popescu, iar mai bine jucam în 10! Thiam a intrat bine.

Nu mă gândesc la campionat, mă gândesc la play-off. E prima dată în viața mea când spun obiectiv play-off și după mai vedem. Nu e o problemă 7 puncte față de locul 6”.

Tensiuni cu fanii

După meci, Peluza Nord i-a băgat în ședință pe jucători, cerându-le să obțină calificarea cu orice preț în grupele Europa League. Înfrângerea cu FC Argeș a turnat gaz pe foc în tabăra campioanei, care are parte de un start de sezon dezastruos, iar atmosfera din jurul echipei e tot mai grea de la o săptămână la alta.

Joi, pe Arena Națională, FCSB joacă returul cu Aberdeen, meci considerat crucial pentru viitorul european al clubului. O eventuală eliminare ar putea amplifica și mai mult criza prin care trece clubul patronat de Gigi Becali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB – FC Argeș 0-2, șocul etapei a 7-a din Liga 1! Gigi Becali a răbufnit după meci: „Nu joacă nimic! Face circărie!”

Ce l-a nemulțumit pe MM Stoica după 2-2 în Scoția, cu Aberdeen: „Nu putem să acceptăm sub nicio formă!”/Cazul „Dawa” se complică: Becali, autodenunț!

Gigi Becali, reacție după ce FCSB a remizat cu Aberdeen, 2-2, în Scoția. „A fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui un asemenea joc”