Prima pagină » Sport » Mihai Teja a tunat după Metaloglobus – CFR Cluj, meci cu trei penaltyuri decise după VAR. „Astea sunt nelămuririle mele. Să ne spună și nouă clar”

Mihai Teja a tunat după Metaloglobus – CFR Cluj, meci cu trei penaltyuri decise după VAR. „Astea sunt nelămuririle mele. Să ne spună și nouă clar”

14 sept. 2025, 08:55, Sport
Mihai Teja a tunat după Metaloglobus - CFR Cluj, meci cu trei penaltyuri decise după VAR. „Astea sunt nelămuririle mele. Să ne spună și nouă clar”

Metaloglobus a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii.

Au marcat Dragoș Huiban (4 – penalty), respectiv Meriton Korenica (37 – penalty), dar Meriton Korenica a ratat un penalty în min. 45+4, fiind apărat de George Gavrilaș.

Arbitrul Andrei Moroiță a fost la centru, asistenți – Ionel Valentin Dumitru, Daniel Vlase, arbitru video – Cătălin Popa și asistent video – Claudiu Marcu.

Mihai Teja a tunat după Metaloglobus – CFR Cluj, meci cu trei penaltyuri decise după VAR

Metaloglobus are două puncte în campionat, iar CFR Cluj a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie.

„L-am întrebat pe domnul asistent cine arbitrează, centralul sau cel de la VAR. Nici nu mai știu când se întrerupe meciul. Când cere centralul ajutor sau când intervine VAR-ul să-l corecteze?

Eu nu știu cine arbitrează și nu știu când e henț. Astea două sunt nelămuririle mele. Să ne spună și nouă clar. Nu știm când e henț și nu știm cine arbitrează, VAR-ul sau arbitrul.

Cine e la centru trebuie să fie numărul 1. În careu înțeleg, întorci să vezi despre ce e vorba. Eu am două necunoscute. Arbitrul trebuie să decidă tot. Și să ne spună când e henț”, a declarat Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, la Prima Sport 1.

Teja: „E o situație dificilă, dar mă călesc situațiile astea”

„Un punct de moral. Au fost momente în care am dominat, tactic am jucat foarte bine. Am avut ocaziile noastre. Noi am avut jocul mai combinativ. Băieții au arătat sacrificiu. Ne doream 3 puncte. Suntem jos în clasament, trebuia să avem mai multe puncte. Victoria era foarte importantă. Suntem mulțumiți, am întâlnit o echipă foarte bună. Ați văzut ce lot au, deși au făcut și ei schimbări. Mă bucur pentru băieți. Putem mai mult.

Dacă nu luăm jucători să completăm lotul valoric, e greu. Noi suntem ca o broască țestoasă, luăm câte un punct. Eu am avut mulți jucători pe listă, dar nu au putut fi aduși. Jucători de Liga 1. Nu ne-a permis bugetul. Când se va trage linie în iarnă sau la vară, să nu zicem că am fost fraieri și puteam mai mult.

Noi muncim mult, încercăm și tactic, am schimbat sistemul, încercăm să avem o dinamică. Dar e nevoie să facă diferența în ultimii 30 de metri. S-a văzut și în minutul 86, dacă venea cineva să o bage în poartă, câștigam meciul. Încercăm să mai aducem jucători. Mai avem vreo 2-3 jucători în probe, să-i vedem.

Avem doar două puncte. E o situație dificilă, dar mă călesc situațiile astea. Vreau să demonstrez că și în condiții grele pot face lucruri frumoase. Important e că echipa arată bine, am avut evoluții bune de la meci la meci”, a mai spus antrenorul echipei bucureștene, despre meci.

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Adevarul
Luptă pe muchie de cuțit în PSD. „Cel mai prost moment al partidului”
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Filmul măcelului din Craiova. De la ce ar fi pornit bătaia mortală. Martorii fac declarații șocante: „Este plin de sânge”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Traian Băsescu avertizează: Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României
Evz.ro
Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt. Argumentele jurnalistului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
Veronica a făcut ANUNȚUL FULGER. A fost nevoie de mult curaj. Concurenta din Casa Iubirii a renunțat la tăcere. A spus TOT, chiar dacă știa consecințele. Susținătorii nu și-au putut crede urechilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Teriacul, leacul suprem al lumii antice. Cercetătorii reînvie antidotul vechi de 2.000 de ani care a imunizat împărații
ACTUALITATE Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
10:23
Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige
ACTUALITATE Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia
09:55
Ionuț Moșteanu: „Drona nu a fost doborâtă, nu!”/RUSIA provoacă și România, după Polonia
RELIGIE Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
09:16
Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie. Tradiții și obiceiuri de ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend
08:37
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Mitinguri pro-Palestina cu zeci de mii de participanți în weekend
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
08:04
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, atacată cu două drone
VIDEO ȘI FOTO EXCLUSIV În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
08:00
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6