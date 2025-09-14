Metaloglobus a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii.

Au marcat Dragoș Huiban (4 – penalty), respectiv Meriton Korenica (37 – penalty), dar Meriton Korenica a ratat un penalty în min. 45+4, fiind apărat de George Gavrilaș.

Arbitrul Andrei Moroiță a fost la centru, asistenți – Ionel Valentin Dumitru, Daniel Vlase, arbitru video – Cătălin Popa și asistent video – Claudiu Marcu.

Mihai Teja a tunat după Metaloglobus – CFR Cluj, meci cu trei penaltyuri decise după VAR

Metaloglobus are două puncte în campionat, iar CFR Cluj a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie.

„L-am întrebat pe domnul asistent cine arbitrează, centralul sau cel de la VAR. Nici nu mai știu când se întrerupe meciul. Când cere centralul ajutor sau când intervine VAR-ul să-l corecteze?

Eu nu știu cine arbitrează și nu știu când e henț. Astea două sunt nelămuririle mele. Să ne spună și nouă clar. Nu știm când e henț și nu știm cine arbitrează, VAR-ul sau arbitrul.

Cine e la centru trebuie să fie numărul 1. În careu înțeleg, întorci să vezi despre ce e vorba. Eu am două necunoscute. Arbitrul trebuie să decidă tot. Și să ne spună când e henț”, a declarat Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, la Prima Sport 1.

Teja: „E o situație dificilă, dar mă călesc situațiile astea”

„Un punct de moral. Au fost momente în care am dominat, tactic am jucat foarte bine. Am avut ocaziile noastre. Noi am avut jocul mai combinativ. Băieții au arătat sacrificiu. Ne doream 3 puncte. Suntem jos în clasament, trebuia să avem mai multe puncte. Victoria era foarte importantă. Suntem mulțumiți, am întâlnit o echipă foarte bună. Ați văzut ce lot au, deși au făcut și ei schimbări. Mă bucur pentru băieți. Putem mai mult.

Dacă nu luăm jucători să completăm lotul valoric, e greu. Noi suntem ca o broască țestoasă, luăm câte un punct. Eu am avut mulți jucători pe listă, dar nu au putut fi aduși. Jucători de Liga 1. Nu ne-a permis bugetul. Când se va trage linie în iarnă sau la vară, să nu zicem că am fost fraieri și puteam mai mult.

Noi muncim mult, încercăm și tactic, am schimbat sistemul, încercăm să avem o dinamică. Dar e nevoie să facă diferența în ultimii 30 de metri. S-a văzut și în minutul 86, dacă venea cineva să o bage în poartă, câștigam meciul. Încercăm să mai aducem jucători. Mai avem vreo 2-3 jucători în probe, să-i vedem.

Avem doar două puncte. E o situație dificilă, dar mă călesc situațiile astea. Vreau să demonstrez că și în condiții grele pot face lucruri frumoase. Important e că echipa arată bine, am avut evoluții bune de la meci la meci”, a mai spus antrenorul echipei bucureștene, despre meci.