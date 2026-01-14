Rivalitățile se reaprind și noi povești prind contur pe terenurile de la Melbourne, acolo unde începe primul Grand Slam din 2026. Din 18 ianuarie, Australian Open deschide anul competițional în tenis.

Fiecare meci de la Australian Open, inclusiv cele din calificări, poate fi urmărit integral pe HBO Max, în direct și la cerere, oferind fanilor acces la fiecare moment. Experiența de streaming este completată de funcții interactive, precum marcajele din cronologia meciurilor, care permit revenirea la momentele decisive. În paralel, Eurosport va oferi sute de ore de transmisiuni live, analize și rezumate, continuând una dintre cele mai longevive și respectate tradiții de difuzare a tenisului de Grand Slam în Europa.

Acoperirea Australian Open este susținută de o echipă de experți de elită, formată din foști campioni și analiști cu experiență la cel mai înalt nivel, nume deja cunoscute în transmisiunile de tenis de pe Eurosport. Printre aceștia se numără John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Rachel Stringer și Barbara Schett. Prezentările zilnice, analizele dinaintea și de după meciuri, precum și emisiunile dedicate fazelor finale ale turneului vor oferi publicului din România o experiență completă, de la primul serviciu până la punctul decisiv.

Million Dollar 1 Point Slam, turneul amical din deschiderea Australian Open 2026, se joacă azi! Șansa de a evolua cu Alcaraz sau Nick Kyrgios

Pe 14 ianuarie, ca precursor al turneului principal, organizatorul evenimentului a introdus Million Dollar 1 Point Slam, o oportunitate pentru câțiva jucători de tenis amatori sau celebrități să-și testeze abilitățile împotriva unor jucători profesioniști. Din această listă fac parte numărul unu mondial la masculin, Carlos Alcaraz, și favoritul publicului local, Nick Kyrgios, într-o competiție unică pentru câștigarea unui milion de dolari australieni.

Tabloul principal al celei de-a 115-a ediții a Australian Open se va desfășura în perioada 18 ianuarie – 1 februarie. Alcaraz dorește să-și mențină poziția de lider în tenisul masculin în fața numărului doi mondial și campionului en titre, Jannik Sinner. O eventuală nouă finală a lor ar deveni a patra finală consecutivă de Grand Slam între cele două staruri ale tenisului actual. Aceștia au de înfruntat pe finalistul de anul trecut și numărul trei mondial Alexander Zverev, pe deținătorul a zece titluri de campion Novak Djokovic, dar și surprize din clasamentul ATP, precum Lorenzo Musetti, Ben Shelton sau Jack Draper.

În turneul feminin, Madison Keys intră în competiție motivată de primul său titlu de Grand Slam, obținut în 2025 la Melbourne. Americanca va fi provocată de finalista de anul trecut și dublă campioană la Australian Open, Aryna Sabalenka, numărul doi mondial Iga Swiatek, care speră să-și completeze Career Slam-ul la Melbourne, și compatrioata sa Coco Gauff, de două ori câștigătoare de Grand Slam. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Elena-Gabriela Ruse sunt sportivele din România care vor evolua în turneul principal de simplu feminin.

Dincolo de confruntările de pe teren, Eurosport și HBO Max aduc în prim-plan un documentar dedicat unui moment de neuitat din istoria tenisului. „The Match That Changed Tennis” spune povestea finalei masculine de la Australian Open 2012 dintre Novak Djokovic și Rafael Nadal, care a intrat în istorie drept cea mai lungă finală de Grand Slam jucată vreodată – cinci ore și 53 de minute. Meciul, câștigat de Nole, este rememorat și analizat vreme de 60 de minute de o echipă de experți de top, printre care John McEnroe, Jim Courier, Justine Henin, Alex Corretja și Nicolas Mahut, urmărind firul unei demonstrații supreme de rezistență, talent și determinare. Documentarul va fi difuzat pe Eurosport 1 pe 15 ianuarie de la ora 13:00, urmând să fie disponibil și pe HBO Max începând cu 22 ianuarie.

Date importante Australian Open 2026:

12-15 ianuarie – meciurile din turneele de calificări

Duminică, 18 ianuarie – încep meciurile de pe tabloul principal

Marți, 27 ianuarie – încep sferturile de finală

Joi, 29 ianuarie – semifinalele de simplu feminin

Vineri, 30 ianuarie – semifinalele de simplu masculin

Sâmbătă, 31 ianuarie – finala de simplu feminin

Duminică, 1 februarie – finala de simplu masculin