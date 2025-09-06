Mircea Lucescu, observație controversată după partida România-Canada 0-3: „Numai canadieni nu erau”

Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o observație controversată după partida România-Canada 0-3, care a avut loc seara trecută pe Arena Națională. Naționala României a fost înfrântă de canadieni, în meciul amical, iar selecționerul nu a trecut cu vederea, însă, faptul că mai mulți dintre jucătorii echipei adverse au origini diferite, fiind născuți în alte țări.

Selecționerul echipei naționale a comentat meciul România-Canada 0-3, la scurt timp după încheierea lui. În fața jurnaliștilor, „Il Luce” a făcut o observație controversată legată de jucătorii lui Jesse Marsch. După ce a lădat modul în care canadienii au jucat pe Arena Națională, a făcut o remarcă legată de originile unora dintre jucători.

Mircea Lucescu, observație controversată după partida România-Canada, scor final 0-3

Mircea Lucescu a atras atenția asupra faptului că echipa națională a Canadei este formată și din jucători cu origini diferite, din Europa, Caraibe, Africa. A făcut referire la 5 dintre cei 24 de jucători din lotul „Frunzei de Arțar”, care s-au născut în țări diferite.

„Să fac eu un comentariu, în loc să puneți, știu eu, ce întrebări. Un rezultat rușinos, dar echipa a arătat bine, dacă scoatem cele trei goluri. Am întâlnit o echipă foarte puternică, jucători… numai canadieni nu erau, se pregătesc mai motivați decât noi, pentru că o fac pentru Mondial. Motivația noastră e pentru meciul cu Cipru”, a precizat Mircea Lucescu.

Jucătorii cu origini diferite din echipa Canadei:

Ismael Kone are vârsta de 23 de ani și activează ca mijlocaș. Este născut la Abidjan, Coasta de Fildeș.

Tani Oluwaseyi are vârsta de 25 de ani și este atacant. Este născut în Abuja, Nigeria.

Jonathan David are 25 de ani și este atacant. S-a născut în New York, SUA (cu părinți haitieni).

Luc de Fougerolles are vârsta de 19 și activează ca fundaș. S-a născut la Londra, în Anglia.

Jayden Hibbert are 21 de ani și este portar. S-a născut în Teaneck, New Jersey, SUA.

„Sunt convins că vom face un meci bun în Cipru”

„Il Luce” a continuat șirul declarațiilor, după meciul amical.

„La primul gol, lipsă de marcaj… al doilea, nici nu mai spun: portarul să dribleze în fața porții… nu se poate. Iar al treilea, o minge pierdută la mijlocul terenului. Dar sunt convins că vom face un meci bun în Cipru.

Sper ca acest joc să îi ajute pentru meciul următor. Trebuie să tragem niște învățăminte. Am mizat pe echipa de la Euro din vară, dar din primăvară nu au mai fost împreună. Au fost lucruri care nu trebuiau să se întâmple la un meci de asemenea nivel”, a precizat Mircea Lucescu, la conferința de presă de la Arena Națională.

