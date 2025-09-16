Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu RĂMÂNE selecționerul tricolorilor. „Nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela”

Mircea Lucescu RĂMÂNE selecționerul tricolorilor. „Nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela"

Mircea Lucescu a fost confirmat ca selecționer al tricolorilor, după întâlnirea de la FRF.

În Comitetul Executiv, Răzvan Burleanu a vorbit și despre Mircea Lucescu, al cărui post nu părea sigur după amicalul cu Canada, 0-3, și meciul cu Cipru, 2-2, din preliminariile CM 2026.

În ultima perioadă a apărut varianta Gică Hagi ca selecționer al României, Lucescu spunând că pentru „Rege” ar renunța la banca tehnică a tricolorilor.

„(n.r. – Nu trebuia să fie un subiect plecarea dumneavoastră de la echipa națională) Da, dar acesta a fost provocat în general de presă. Ce pot să spun? M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident.

Am încredere că echipa asta va reveni acolo îi e locul și a arătat că poate să fie. Mă refer aici la Campionatul European, la meciurile din Liga Națiunilor. Au fost câteva incidente pe parcurs care ne-au privat de niște puncte importante. Să fie foarte clar, nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela. Acum mi-am făcut un proces de conștiință și am realizat că băieții aceștia pot mult mai mult! Dacă nu au reușit, este doar vina mea în chestia asta! Ne așteaptă un meci foarte greu, iar aici e o chestie de orgoliu național.

S-a vorbit foarte mult de calificare, iar asta i-a afectat foarte mult. Ținând cont de context, de valoare, de celelalte echipe… Și eu, dar și ei nu am reușit să fim destul de calmi și astfel că am reacționat sub imperiul necesității de a merge la Campionatul Mondial.

Vom aborda altfel acest meci, această competiție și am încredere în acești băieți care au demonstrat că sunt capabili. Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! De asta nu s-a pus în niciun moment problema demisiei sau a demiterii, absolut deloc”, a declarat Mircea Lucescu, la Fanatik.

