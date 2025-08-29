Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în Conference League, după ce a învins pe Istanbul Bașakșehir, 3-1, în manșa secundă a play-off-ului.

Oltenii au câștigat și în tur, 2-1, iar joi seara în Bănie au marcat Alexandru Cicâldău (9), Ștefan Baiaram (27), Steven Nsimba (81), respectiv Davie Selke (7).

Craiova a ajuns într-o competiție europeană după mulți ani în care în preliminarii a fost învinsă de echipe ca Laci, Lokomotiv Tbilisi sau NK Maribor.

Mirel Rădoi a primit un cadou fabulos după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League

Cum a arătat Universitatea Craiova în meciul cu Bașakșehir: 77. Pavlo Isenko – 3. Oleksandr Romanciuk, 6. Vladimir Screciu, 15. Juraj Badelj – 17. Carlos Mora, 23. Samuel Teles (4. Alexandru Crețu, 90+2), 8. Tudor Băluță (14. Lyes Houri, 90+4), 20. Alexandru Cicâldău (5. Anzor Mekvabișvili, 77), 11. Nicușor Bancu (căpitan) – 9. Assad Al Hamlawi, 10. Ștefan Baiaram (39. Steven Nsimba, 77). Antrenor: Mirel Rădoi.

După ce a învins pe Bașakșhekir, Mirel Rădoi a primit din partea unor fani o bardă medievală, asemănătoare cu securea lui Mihai Viteazu, cel care a avut războaiele cu turcii la finalul secolului al XVI-lea.

„Am reușit cumva să câștigăm. Le-am spus-o jucătorilor, acum vreau să o spun și public: din dorința de a-i păstra concentrați cred că am făcut o mare greșeală. De aceea le-am cerut scuze jucătorilor. Și anume cred că e posibil să îi fi subestimat pe jucătorii noștri. Pentru că după ceea ce am văzut în teren, după ce am câștigat în deplasare, cred că trebuia să pun mai mult accent pe echipa noastră decât pe adversar. Nu a fost intenția mea, în timpul partidei mi-am dat seama, pentru că eu n-am avut nicio emoție nici la 1-0 pentru Bașakșehir. Și totul se duce spre credință, pentru că orice am face, vrem nu vrem, Cel de Sus a fost cu noi. Pe Baiaram sper să-l vindem. A fost dorința lui să joace. Eu le spun mereu jucătorilor cu probleme medicale că ei trebuie să decidă dacă vor să joace sau nu. Pentru că nu vreau ca mai târziu să sufere în cariera lor din cauza unui meci”, a declarat Mirel Rădoi.

Antrenorul echipei oltene spune că vor mai veni jucători: „Mai avem nevoie de un fundaș central, un număr 6, poate și un atacant”.