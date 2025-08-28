Mirel Rădoi, despre MIZA calificării Universității Craiova în Conference League. „Suntem blocați”. Ce pierderi are clubul oltean

Mirel Rădoi a afirmat că partida cu Istanbul Bașakșehir, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, este importantă și ca miză financiară.

În tur, echipa din Bănie a învins cu 2-1. Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir se dispută joi, de la ora 20:30, în manșa secundă a play-off-ului Conference League.

Ștefan Baiaram, om de bază în echipă, este incert pentru meciul cu Bașakșehir, după ce s-a accidentat în meciul cu Petrolul Ploiești, din Superliga.

Mirel Rădoi, despre miza calificării Universității Craiova în Conference League

„Meciul este important atât pentru jucători, cât și pentru club. Din punct de vedere financiar, pentru că avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani, am ajuns la cifra de 14 milioane de euro. Suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar. Și nu cred că în tabăra adversă putem vorbi despre vreo problemă de ordin financiar. Așa că meciul e mult mai important pentru noi decât pentru ei”, a declarat Mirel Rădoi.

Despre meci, antrenorul formației din Craiova a anunțat: „E un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să sperăm la calificare trebuie să fim mult mai exacți și mult mai buni ca în partida tur. Întâlnim un adversar rănit după primul meci, dar un adversar mult mai valoros decât noi prin calitatea individuală a jucătorilor. Sper la nivel de echipă să depășim valoarea lor individuală, iar alături de suporteri la finalul partidei să fim calificați mai departe. Nu va fi deloc o partidă ușoară și nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. Pentru că în majoritatea cazurilor, când întâlnești o echipă mai bună ca tine e greu să o păcălești de două ori. Am făcut-o o dată, sper să ne surâdă și norocul și indiferent de rezultat să obținem calificarea. Trebuie să fie un moment magic între suporteri și echipă ca să avem succes în fața unei echipe importante în fotbalul european”.