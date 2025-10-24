Mihai Rotaru, reacție tranșantă în „războiul” Rădoi – Baiaram. „Noi vrem PERFORMANȚĂ”

Universitatea Craiova a remizat cu FC Noah, în grupa din Conference League, scor 1-1, partidă disputată joi seară, în Bănie, pe „Ion Oblemenco”. Meciul a fost precedat de un conflict care l-a avut în prim-plan pe Ștefan Baiaram, cel mai mediatizat jucător al Craiovei în momentul de față.

Pentru că nu a fost anunțat titular de Mirel Rădoi, mijlocașul stânga a avut o reacție nervoasă, iar de aici și până la o pedeapsă pe loc aplicată de staff-ul tehnic nu a mai fost decât un pas.

„Am încredere total în Rădoi”

Pe care antrenorul principal al oltenilor l-a făcut fără să stea pe gânduri: pentru gestul său, Baiaram a fost exclus din lot, fiind trimis în tribune să urmărească meciul cu Noah.

La finalul partidei, finanțatorul Mihai Rotaru a comentat decizia lui Rădoi. Printre altele, patronul Universității a vrut să transmită și un mesaj clar pentru tot lotul „Științei” – are încredere totală în antrenorul echipei, iar deciziile sale sunt literă de lege pentru jucători!

„Nu se pune problema să fi existat un conflict verbal înainte de meci, este exclus. A fost decizia antrenorului, iar eu am încredere totală în el. Mirel Rădoi este un tehnician cu experiență, pregătește foarte bine partidele și știe ce face. Noi vrem performanță, iar performanța vine doar prin muncă și disciplină”, a declarat Rotaru pentru gsp.ro.

„Nu vreau neapărat pe Baiaram, Teles, Cicâldău sau Isenko în primul 11, vreau doar ca echipa să câștige și să joace frumos. Dacă Mirel a decis ceva, o face pentru binele echipei”, a închis subiectul Rotaru.

Rădoi dezvăluie ce s-a întâmplat

La conferința de presă, Mirel Rădoi a dezvăluit ce s-a întâmplat înainte de partida cu FC Noah:

„Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa în vestiar, nu a acceptat decizia să nu fie titular. A dat în ușă, a fost nervos. Prefer să nu fie introdus deloc decât să ia «roșu» că e nervos.

E treaba lui, nu e problema mea. Nu i-am comunicat nimic. În momentul în care a avut reacția aia, eu nu dau explicații. El trebuie să accepte decizia antrenorului. Lucrurile sunt simple. Eu am anunțat echipa, el a avut reacția și după am spus că nu o să mai facă parte din lot.

Și pentru mine, și pentru echipă e un jucător important. Depinde de el dacă acceptă alegerile. Nimeni, cât o să fiu eu la echipă, nu va avea locul de titular garantat. A ieșit cu crampe într-un meci. La vârsta asta?”.

