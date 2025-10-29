Mirel Rădoi a zâmbit când a fost întrebat de demisie! „Nu sunt obligat să răspund”

Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Sănătatea Cluj, în cadrul grupei B a Cupei României.
Au marcat: Stefanovic 44′ – autogol / Etim 61′, 85′, David Matei 77′, Cicâldău 88′. La meci au asistat 5.210 spectatori.
Vestea unei posibile demisii, vehiculate prin presă, l-a amuzat teribil pe Mirel Rădoi.
„Nici nu mă interesează ce s-a vehiculat. Ar trebui să întrebați conducerea. Nu sunt obligat să răspund, cel mai bine întrebați sursele care știu ce se întâmplă.
Întrebați-i pe cei care au informațiile. Am vreo responsabilitate pentru orice informație care apare?”, a declarat Rădoi.
„A fost doar o neînțelegere, cineva a crezut că jucătorii au înjurat galeria, ceea ce nu s-a întâmplat. Am avut o discuție normală, nu a înjurat nimeni pe nimeni. În ultimele 3 partide nu am pierdut. Am luat 4 puncte din 6 în ultimele două meciuri de campionat. Sunt fapte, nu schimb eu rezultatele.
Când a fost liniște? Indiferent de rezultate. Așa suntem noi, oltenii”, a continuat Mirel Rădoi, referindu-se la ultimul semieșec din campionat, 0-0 cu Metaloglobus.
„Ne-am marcat singuri gol. N-am avut emoții, vă spun sincer. Credeam că putem să marcăm. Ei duc foarte bine meciurile până în minutul 70-75, apoi cad fizic. A fost greu să luăm informații despre ei, dar sunt o echipă bună.
Le mulțumim că au acceptat să vină aici. O partidă dificilă, dar din punct de vedere fizic, tactic era normal să nu avem probleme”, a încheiat Rădoi, la microfonul Digi Sport.
