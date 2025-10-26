Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi, după scandalul dintre suporteri și JUCĂTORI. „Dezbinare. O greșeală de ambele părți”

26 oct. 2025, 18:42, Sport
Metaloglobus și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate,0-0, în meciul din etapa 14 a Superligii.

Oltenii sunt pe locul trei în clasament, 28 de puncte, și Metaloglobus e ultima în clasament, șapte puncte. După meci, Mirel Rădoi a spus că jucătorii sunt de vină și a vorbit și despre relația cu Baiaram, care a fost titlular după ce la meciul cu FC Noah a fost scos din lot.

După meci au fost și niște discuții mai aprinse cu suporterii, dar Mirel Rădoi nu cataloghează ca un conflict. Jucătorii au mers la galerie, iar fanii le-au reproșat că au o prestație modestă, Bancu le-a răspuns și apoi suporterii i-au înjurat pe fotbaliști. Baiaram a fost jignit, el având și ocazii bune de înscrie, dar pe care le-a ratat.

Au jucat echipele:

METALOGLOBUS: Gavrilaş – D. Irimia, A. Camara, Caramalău, A. Sava, Aggoun – Abbey (Milea 67), Sabater, Ubbink (Zakir 63) – Huiban (Visic 75), Ely Fernandes (Ad. Sîrbu 63). ANTRENOR: Mihai Teja

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, V. Mogoş, Screciu – Carlos Mora, D. Matei (Băsceanu 76), T. Băluţă, Houri (Cicâldău 68), Fl. Ştefan (Bancu 68) – Nsimba (Al Hamlawi 67), Baiaram (Etim 86). ANTRENOR: Mirel Rădoi

„Au fost ocazii foarte clare. Știam că vor aglomera spațiile. Trebuia să aducem centrări și cu mulți oameni în careu. Am avut ocazii clare, dar până la urmă nu știu dacă e lipsa de valoare sau de concentrare.

Nu putem spune că a fost de vină gazonul. Trebuie să mai lucrăm. Poate fi vorba de lipsă de valoare sau de concentrare. Dacă ne uităm în istoricul echipei la presiune nu am reușit multe. Până la urmă suntem în Europa, am trecut peste acea presiune.

Centrările le-am zis să fie doar pe jos, iar finalizarea să fie simplă, cu latul. Aceste lucruri le-am făcut ieri la antrenament. Este frustrant când pe teren vezi altceva. Ultima etapă cu Slobozia, Baiaram a marcat gol, nu putem spune că trece printr-o pasă proastă. Ce am vorbit cu el rămâne în vestiar.

Nu au fost discuții încinse cu suporterii. Atât timp cât este dialog și adevăr nu sunt discuții încinse. Această relație pe care am avut-o în cele opt luni cu jucătorii a fost una de respect. Am reușit să o dezbinăm, e greșeală de ambele părți.

Ne-am face singuri rău dacă nu va mai fi respect de la suporteri. Nu cred că suntem în mare criză acum. Nimeni nu știe cine va câștiga campionatul, este un drum lung, vor mai fi răsturnări de genul acesta”, a declarat Mirel Rădoi.

