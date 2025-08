Federația Română de Fotbal a anunțat, marți, că înaintea meciurilor din turul al doilea al Cupei României, programate pe 6 și 7 august, va fi ținut un moment de reculegere în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu a încetat din viață miercuri, la vârsta de 95 de ani.

Moment de reculegere în fotbalul românesc pentru Ion Iliescu! Cu ce echipă simpatiza fostul șef al statului

A fost primul președinte al României ales în mod democratic după Revoluția din 1989 și a deținut funcția în perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004.

„Având în vedere decizia Guvernului României de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național, în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, Federația Română de Fotbal anunță un moment de reculegere la partidele din această etapă a Cupei României.

Astfel, înainte de startul partidelor din turul al doilea al Cupei României, programate în zilele de 6 și 7 august, va fi ținut un moment de reculegere în memoria fostului șef al statului’, a anunțat FRF într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

Ion Iliescu a fost cunoscut drept un fan al Rapidului pentru că tatăl lui a fost ceferist.

„Cu Rapid am ținut, pentru că eram fiu de ceferist și am copilărit pe lângă Podul Grant. În 1939 am văzut când s-a inaugurat stadionul din Giulești, locuiam în apropiere și treceam podul să merg la niște cunoștințe în Crângași. S-a organizat o mare acțiune, se numea Ceferiada.

Apoi, când m-am ocupat de Sportul, am ținut cu ei. Când m-am ocupat de echipele studențești, o vreme Timișoara era spaima Stelei. Vreo zece ani, Steaua nu reușea să câștige la Timișoara. Când m-am dus acolo în 1971, Timișoara slăbise. Se afirma însă Craiova. Am fost atunci la meciul Timișoarei de pe teren propriu cu Craiova.

„Cel mai bun antrenor de atletism din România era profesorul Arnăutu”

Jos pălăria, era echipa de glorie a Craiovei cu Ștefănescu, Ungureanu, Oblemenco, erau Bălan și Crișan extreme. Au câștigat pe merit, iar timișorenii i-au aplaudat la sfârșit pe craioveni, fiindcă le-au dat o lecție de fotbal. La Cluj era un centru de atletism foarte puternic.

Baza era pe lângă Universitatea din Cluj. Cel mai bun antrenor de atletism din România era profesorul Arnăutu. Acolo, Moina a stabilit recordul național la suta de metri: 10,4.

Printre altele, Arnăutu se ocupa de pregătirea fizică a fotbaliștilor. Îmi plăcea această atmosferă de solidaritate și de conlucrare între ei”, a declarat Ion Iliescu într-un interviu pentru ProSport în urmă cu 12 ani.