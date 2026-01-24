Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce Elias Charalambous a precizat, la finalul partidei pierdute cu Dinamo Zagreb, că este nevoie de o schimbare la echipă și, în acest sens, va avea o discuție cu oamenii din conducere. Astfel, la o zi după eșecul de pe „Maksimir”, patronul FCSB a precizat i-a oferit în continuare credit antrenorului cipriot, dar dezvăluie că jucătorii nu-l mai ascultă de tehnician, dovadă și rezultatele rușinoase din acest sezon, notează Prosport.

Campioana României a cedat, practic, fără luptă partida cu Dinamo Zagreb din penultima etapă a fazei principale din Europa League, scor 1-4, iar la conferința de presă după meci, Elias Charalambous a dezvăluit că este nevoie imperios de o schimbare la echipă, dar nu a dar de înțeles dacă el este cel vizat sau unii dintre jucători. În acest sens, antrenorul a spus că va purta o discuție cu oamenii din conducere.

La nici 24 de ore după înfrângerea care aproape că îi elimină pe roș-albaștrii din competiție, Gigi Becali a spus că merge în continuare pe mâna cipriotului, dar adaugă totodată că fotbaliștii din lot nu mai ascultă de tehnician, iar acest lucru este o consecință a rezultatele extrem de slabe din actuala stagiune, atât internă, cât și europeană.

„Nu s-a terminat benzina la Charalambous, nu. Cred că nu îl mai ascultă ei, jucătorii. Din moment ce nu au faze de joc elaborate, înseamnă că nu îl ascultă jucătorii pe Charalambous. Așa cred eu. Când omul e mai bogat, e mai important. Când omul prinde și vechime la echipă, e chiar mai important. Ei sunt mult mai bogați acum, în doi ani de zile au câștigat toți sute de mii, milioane de euro. Din motivul acesta nu îl mai ascultă pe Charalambous, eu așa cred”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

lias Charalambous și-a pierdut cumpătul și a început să-și critice dur jucătorii și a anunțat că este nevoie de un șoc la echipă.

Dar nu a spus dacă este vorba despre plecarea sa de pe banca tehnică sau de o schimbare a lotului.

„Nu am multe cuvinte. Ca să joci bine, trebuie să fii înfometat și dornic să câștigi. Am intrat pe teren și ne-am uitat la adversar cum marchează. Nu a existat nicio reacție. Nu a fost greu pentru Dinamo să câștige. Nu am făcut nimic, a fost ca și cum am fi venit în vacanță. Trebuie să vorbesc cu conducerea pentru că asta nu e deloc bine. Dacă nu vor fi schimbări, nu va fi bine. Întotdeauna mă învinovățesc pe mine, niciodată pe jucători. Dar astăzi jucătorii păreau că nu vor să joace. Trebuie să existe o schimbare. Nu e bine. Este prima dată când mă expun așa, dar trebuie. Dacă jucăm așa cum am făcut astăzi, nu avem nicio șansă. (n.r. Care e motivul pentru evoluția FCSB-ului de la Zagreb?) M-am gândit și nu am un răspuns concret. Am ceva în minte. Voi vorbi cu conducerea înainte să dezvălui motivul”, a declarat Elias Charalambous.

Autorul mai recomandă:

Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”

Mihai Stoica a tunat după umilința din meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. „Am primit niște confirmări, din nefericire. Nu pozitive, ci negative”

Daniel Bîrligea, reacție dură după ce FCSB a fost „demolată” de Dinamo Zagreb în Europa League: „Am auzit că nu mai joc meciul următor, nici nu știam”

Toate calculele. Ce șanse mai are FCSB să se califice în play-off-ul Europa League, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb

Elias Charalambous, despre implicarea lui Zeljko Kopic în duelul Dinamo Zagreb – FCSB. „E alegerea fiecăruia”