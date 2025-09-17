Prima pagină » Actualitate » Mari probleme pentru FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E posibil să fie ceva la coloana lombară”

17 sept. 2025, 07:38, Actualitate
Mari probleme pentru FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E posibil să fie ceva la coloana lombară” / Sursa FOTO: prosport.ro

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, anunță că echipa pregătită de Elias Charalambous are mari probleme, după ce un jucător important a acuzat dureri la ultimul antrenament, de marți, 16 septembrie.

Fotbalistul a acuzat dureri, iar potrivit lui MM „ar putea fi ceva la coloana lombară”.

MM Stoica: „E pe mâna medicului”

MM Stoica  speră să nu fie nimic grav, însă campioana se gândește la ce e mai rău, iar scenariul, în acest caz, nu-i deloc unul plăcut. Și asta dintr-un motiv simplu: jucătorul cu probleme este Ionuț Cercel, fundașul dreapta pe care „roș-albaștrii” se bazează pentru a respecta regula titularizării unui „under”. Eligibil pentru U21, Cercel este „cheia” alcătuirii celui mai bun „11” posibil.

Același jucător a avut probleme și duminică seară, la Miercurea Ciuc, când a cerut schimbarea în meciul cu Csikszereda (scor 1-1). Potrivit oficialului „roș-albaștrilor”, Cercel ar putea avea o problemă la nivelul coloanei lombare, iar în prezent se află sub supravegherea medicului echipei.

„Cercel a ieșit și azi din antrenament. E posibil să fie ceva la coloana lombară. E pe mâna medicului nostru, Arămitu încearcă să-l redea echipei” – Mihai Stoica

Dacă Ionuț Cercel nu va putea fi utilizat vineri, cu FC Botoșani, FCSB va fi nevoită să apeleze la alte soluții pentru regula U21. Cele două opțiuni rămase sunt Mihai Toma și Alexandru Stoian, ambii jucători cu profil ofensiv. Toma chiar a intrat cu Csikszereda ca fundaș dreapta, dar la bază el este mijlocaș.

O posibilă formulă de start cu Botoșani ar putea arăta astfel: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Olaru, Lixandru, Tănase – Toma, Bîrligea, Cisotti.

În actualul sezon de Superligă, Ionuț Cercel a bifat cinci prezențe pentru FCSB. În partida cu Csikszereda, tânărul fotbalist a cerut să fie schimbat încă de la pauză, acuzând o stare de rău.

„Nu s-a lovit și nu a avut vreo entorsă sau problemă musculară. Pur și simplu s-a simțit rău, a spus că nu mai poate continua și a cerut să fie schimbat”, a recunoscut Mihai Stoica la finalul întâlnirii.

