Louis Munteanu nu a fost în lotul celor de la CFR Cluj în meciul cu Oțelul Galați și nu s-a prezentat la antrenamente. Acum, patronul echipei Nelu Varga spune că el l-a învoit și a explicat situația atacantului.

Apăruse varianta că fiind nemulțumit că nu e lăsat să plece la o echipă puternică din străinătate, dar și că CFR Cluj nu-i achită restanțele financiare, Louis Munteanu a părăsit orașul fără să anunțe pe nimeni din club.

Atacantul ar urma să apară la antrenamente, dar nu se știe dacă e apt pentru returul de joi cu Hacken din play-off-ul Conference League.

Nelu Varga rupe tăcerea despre Louis Munteanu, atacantul dat dispărut de la CFR Cluj. „Se inventează povești. Nu-mi vine să cred”

„Am fost 20 de ore pe avioane și am rămas șocat să văd ce se vorbește. Se inventează povești. Nu-mi vine să cred. Eu i-am dat voie, personal, să-și ia câteva zile libere, să se liniștească. Era căzut la pământ. Săracul, a marcat și două goluri și i le-au anulat. Mi-a spus că are nevoie de două zile de pauză. I-am dat voie și n-am mai anunțat pe nimeni de la club. Eram supărat și eu” a spus Nelu Varga, pentru ProSport.

Louis Munteanu i-a scris apoi lui Nelu Varga. „Mi-a spus: «Dar, nu mi-ați dat dumneavoastră voie?». Eu am rămas șocat, pentru că nu știam ce se vorbește în România. Louis se va întoarce la antrenamente. Nu există nici o problemă cu el”, a spus Nelu Varga, care a dezmințit și ideea că atacantul s-a întors singur în România. „Păi, era nebun să vină pe banii lui, cu avion de linie, când avea charter? Ce vrăjeală e asta? M-am săturat de atâtea invenții”, a mai declarat Nelu Varga.

Citește și:

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj. Cine e noul antrenor

CFR Cluj a fost distrusă de Hacken