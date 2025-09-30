Prima pagină » Sport » Nu avem selecționer, dar știm lotul de 35 pentru Cupa Mondială de handbal feminin

Nu avem selecționer, dar știm lotul de 35 pentru Cupa Mondială de handbal feminin

30 sept. 2025, 20:48, Sport
Nu avem selecționer, dar știm lotul de 35 pentru Cupa Mondială de handbal feminin

Federația Română de Handbal a anunțat oficial lotul lărgit al echipei naționale de senioare, convocat în vederea pregătirii pentru Campionatul Mondial de Handbal, găzduită de Țările de Jos și Germania.

Competiția se desfășoară în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025. Deocamdată, tricolorele nu au selecționer după ce Florentin Pera și Bogdan Burcea au demisionat.

Nu avem selecționer, dar știm lotul de 35 pentru Cupa Mondială de handbal feminin

Surse ProSport susțin că, la acest moment, Constantin Din are două variante fezabile: norvegianul Bent Dahl și Herbet Muller. Primul este liber de contract după ce a antrenat Cehia și Serbia, în timp ce Muller antrenează în Germania, pe Thuringer.

Lotul lărgit al echipei naționale feminine:

  • 1. Bazaliu Bianca-Maria – CS Gloria Bistrița
  • 2. Boiciuc Alisia-Lorena – CSM Corona Brașov
  • 3. Bors Oana-Doina – HC Dunărea Brăila
  • 4. Ciucă Diana-Cristiana – CS Rapid București
  • 5. Curmenț Bianca-Tomina – CSM Corona Brașov
  • 6. Dumanska Yuliya – CS Minaur Baia Mare
  • 7. Dumbrăvean Florența Dorina – CSM Târgu Jiu
  • 8. Dumitrascu Alexandra-Gabriela – CSM Corona Brașov
  • 9. Elghaoui Asma – SCM Râmnicu Vâlcea
  • 10. Frățilescu-Gavrila Alexandra-Maria – CSM Târgu Jiu
  • 11. Gogîrlă Alicia-Maria – SCM Craiova
  • 12. Grozav Sorina-Maria – CSM Corona Brașov
  • 13. Hosu Daciana – CSM București
  • 14. Ilie Alina – CSU Știința București
  • 15. Jipa Ștefania-Oana – CSM Galați
  • 16. Kelemen Ioana-Raluca – SCM Râmnicu Vâlcea
  • 17. Kerekes Eva – CS Gloria Bistrița
  • 18. Laslo Cristina – CS Gloria Bistrița
  • 19. Lixăndroiu Maria-Diana – HC Dunărea Brăila
  • 20. Mihai Mihaela-Andreea – CSM București
  • 21. Mohamed Mariam-Nadia – HC Dunărea Brăila
  • 22. Moldovan Laura-Petruța – CSM Târgu Jiu
  • 23. Necula Ioana-Rebeca – SCM Râmnicu Vâlcea
  • 24. Niță Alexia-Maria – HC Zalău
  • 25. Ostase Lorena-Gabriela – CS Gloria Bistrița
  • 26. Popa Andreea-Cristina – HC Dunărea Brăila
  • 27. Raicea Costinela-Beatrice – HC Dunărea Brăila
  • 28. Romaniuc Denisa-Roxana – CS Minaur Baia Mare
  • 29. Roșu Elena – HC Dunărea Brăila
  • 30. Seraficeanu Sonia-Mariana – CS Gloria Bistrița
  • 31. Skrobic Maryia – CS Rapid București
  • 32. Stoica Angela-Ștefania – CS Gloria Bistrița
  • 33. Vasiliu Sonia – CSM Slatina
  • 34. Voica Elena-Bianca – CSM Corona Brașov
  • 35. Șerban Elena – HC Dunărea Brăila

Calendarul complet al acțiunilor de pregătire, precum și detalii privind meciurile de verificare vor fi comunicate în perioada următoare prin intermediul canalelor oficiale ale Federației Române de Handbal.

Foto SPORT PICTURES

Participăm și la handbal în scaun cu rotile

Reprezentativa României se află între cele 9 echipe care vor lua parte la Campionatul European de handbal în scaun cu rotile, programat între 26-30 noiembrie, în Lituania.

Conform tragerii la sorţi de marţi, condusă de forul european de handbal (EHF), în grupa A vor evolua Norvegia, Olanda, Ungaria, Croaţia şi Lituania, iar în grupa B, Portugalia, Franţa, Spania şi România.

Finalistele Campionatului European se vor califica automat la Cupa Mondială de handbal în scaun cu rotile din 2026. Astfel, în 2024 a avut loc prima ediţie a Cupei Mondiale, iar în 2025 se organizează prima ediţie a Campionatului European, la care participă şi România.

Mediafax
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
Digi24
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
Cancan.ro
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Noul plan al Chișinăului, mai ambițios ca oricând. Când ar putea să intre Moldova în UE și cum o poate ajuta România: „Totul e să nu intervină un război”
Mediafax
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Click
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care funcționează instanțele de judecată
Cancan.ro
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile îngrozite ale spectatorilor 😲
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune uriaşe pentru malpraxis
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
KanalD
Încă o tânără a fost ucisă de fostul iubit, în județul Neamț! Mama fetei se află în stare gravă după ce a fost și ea înjunghiată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Capital.ro
O mare actriță s-a stins. A fost o legendă a cinematografiei, teatrului și televiziunii. Rolurile sale au fost emblematice
Evz.ro
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
RadioImpuls
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: "Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii". MĂRTURIA care șochează publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Gustul autentic începe cu alegerea vasului potrivit (P)
EXTERNE Hamas ANALIZEAZĂ planul lui Trump de oprire a războiului din Gaza /Qatarul exprimă rezerve asupra proiectului
22:14
Hamas ANALIZEAZĂ planul lui Trump de oprire a războiului din Gaza /Qatarul exprimă rezerve asupra proiectului
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan vrea CANDIDAT unic la Primăria Capitalei: „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției”
22:04
Nicușor Dan vrea CANDIDAT unic la Primăria Capitalei: „Evident mi-ar plăcea să existe un candidat unic al coaliției”
EXTERNE Trump s-ar simți OFENSAT dacă nu primește Premiul Nobel pentru Pace: Este o insultă la adresa țării noastre
22:04
Trump s-ar simți OFENSAT dacă nu primește Premiul Nobel pentru Pace: Este o insultă la adresa țării noastre
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
EXTERNE Aliații lui Trump depun eforturi pentru evitarea BLOCAJULUI instituțional /Sute de mii de angajați riscă să intre în șomaj tehnic
21:47
Aliații lui Trump depun eforturi pentru evitarea BLOCAJULUI instituțional /Sute de mii de angajați riscă să intre în șomaj tehnic
ULTIMA ORĂ România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut, în urmă cu puțin timp, de Nicușor Dan
21:35
România se împrumută ca să cumpere cele mai ineficiente arme în războiul din Ucraina, tancuri. Anunțul a fost făcut, în urmă cu puțin timp, de Nicușor Dan