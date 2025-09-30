Nu avem selecționer, dar știm lotul de 35 pentru Cupa Mondială de handbal feminin

Federația Română de Handbal a anunțat oficial lotul lărgit al echipei naționale de senioare, convocat în vederea pregătirii pentru Campionatul Mondial de Handbal, găzduită de Țările de Jos și Germania.

Competiția se desfășoară în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025. Deocamdată, tricolorele nu au selecționer după ce Florentin Pera și Bogdan Burcea au demisionat.

Nu avem selec ționer, dar știm lotul de 35 pentru Cupa Mondială de handbal feminin

Surse ProSport susțin că, la acest moment, Constantin Din are două variante fezabile: norvegianul Bent Dahl și Herbet Muller. Primul este liber de contract după ce a antrenat Cehia și Serbia, în timp ce Muller antrenează în Germania, pe Thuringer.

Lotul lărgit al echipei naționale feminine:

1. Bazaliu Bianca-Maria – CS Gloria Bistri ța

2. Boiciuc Alisia-Lorena – CSM Corona Bra șov

3. Bors Oana-Doina – HC Dun ărea Brăila

4. Ciucă Diana-Cristiana – CS Rapid Bucure ști

5. Curmenț Bianca- Tomina – CSM Corona Bra șov

6. Dumanska Yuliya – CS Minaur Baia Mare

7. Dumbr ăvean Florența Dorina – CSM T ârgu Jiu

8. Dumitrascu Alexandra-Gabriela – CSM Corona Bra șov

9. Elghaoui Asma – SCM R âmnicu Vâlcea

10. Fr ățilescu-Gavrila Alexandra-Maria – CSM T ârgu Jiu

11. Gogîrl ă Alicia-Maria – SCM Craiova

12. Grozav Sorina-Maria – CSM Corona Bra șov

13. Hosu Daciana – CSM Bucure ști

14. Ilie Alina – CSU Știința București

15. Jipa Ștefania-Oana – CSM Gala ți

16. Kelemen Ioana-Raluca – SCM R âmnicu Vâlcea

17. Kerekes Eva – CS Gloria Bistri ța

18. Laslo Cristina – CS Gloria Bistri ța

19. Lixăndroiu Maria-Diana – HC Dun ărea Brăila

20. Mihai Mihaela-Andreea – CSM Bucure ști

21. Mohamed Mariam-Nadia – HC Dun ărea Brăila

22. Moldovan Laura-Petruța – CSM T ârgu Jiu

23. Necula Ioana-Rebeca – SCM R âmnicu Vâlcea

24. Ni ță Alexia-Maria – HC Zal ău

25. Ostase Lorena-Gabriela – CS Gloria Bistri ța

26. Popa Andreea-Cristina – HC Dun ărea Brăila

27. Raicea Costinela -Beatrice – HC Dun ărea Brăila

28. Romaniuc Denisa-Roxana – CS Minaur Baia Mare

29. Ro șu Elena – HC Dun ărea Brăila

30. Seraficeanu Sonia-Mariana – CS Gloria Bistri ța

31. Skrobic Maryia – CS Rapid Bucure ști

32. Stoica Angela-Ștefania – CS Gloria Bistri ța

33. Vasiliu Sonia – CSM Slatina

34. Voica Elena-Bianca – CSM Corona Bra șov

35. Șerban Elena – HC Dun ărea Brăila

Calendarul complet al acțiunilor de pregătire, precum și detalii privind meciurile de verificare vor fi comunicate în perioada următoare prin intermediul canalelor oficiale ale Federației Române de Handbal.

Participăm și la handbal î n scaun cu rotile

Reprezentativa României se află între cele 9 echipe care vor lua parte la Campionatul European de handbal în scaun cu rotile, programat între 26-30 noiembrie, în Lituania.

Conform tragerii la sorţi de marţi, condusă de forul european de handbal (EHF), în grupa A vor evolua Norvegia, Olanda, Ungaria, Croaţia şi Lituania, iar în grupa B, Portugalia, Franţa, Spania şi România.

Finalistele Campionatului European se vor califica automat la Cupa Mondială de handbal în scaun cu rotile din 2026. Astfel, în 2024 a avut loc prima ediţie a Cupei Mondiale, iar în 2025 se organizează prima ediţie a Campionatului European, la care participă şi România.