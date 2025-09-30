Nu avem selecționer, dar știm lotul de 35 pentru Cupa Mondială de handbal feminin

Federația Română de Handbal a anunțat oficial lotul lărgit al echipei naționale de senioare, convocat în vederea pregătirii pentru Campionatul Mondial de Handbal, găzduită de Țările de Jos și Germania.
Competiția se desfășoară în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025. Deocamdată, tricolorele nu au selecționer după ce Florentin Pera și Bogdan Burcea au demisionat.
Surse ProSport susțin că, la acest moment, Constantin Din are două variante fezabile: norvegianul Bent Dahl și Herbet Muller. Primul este liber de contract după ce a antrenat Cehia și Serbia, în timp ce Muller antrenează în Germania, pe Thuringer.
Lotul lărgit al echipei naționale feminine:
- 1. Bazaliu Bianca-Maria – CS Gloria Bistrița
- 2. Boiciuc Alisia-Lorena – CSM Corona Brașov
- 3. Bors Oana-Doina – HC Dunărea Brăila
- 4. Ciucă Diana-Cristiana – CS Rapid București
- 5. Curmenț Bianca-Tomina – CSM Corona Brașov
- 6. Dumanska Yuliya – CS Minaur Baia Mare
- 7. Dumbrăvean Florența Dorina – CSM Târgu Jiu
- 8. Dumitrascu Alexandra-Gabriela – CSM Corona Brașov
- 9. Elghaoui Asma – SCM Râmnicu Vâlcea
- 10. Frățilescu-Gavrila Alexandra-Maria – CSM Târgu Jiu
- 11. Gogîrlă Alicia-Maria – SCM Craiova
- 12. Grozav Sorina-Maria – CSM Corona Brașov
- 13. Hosu Daciana – CSM București
- 14. Ilie Alina – CSU Știința București
- 15. Jipa Ștefania-Oana – CSM Galați
- 16. Kelemen Ioana-Raluca – SCM Râmnicu Vâlcea
- 17. Kerekes Eva – CS Gloria Bistrița
- 18. Laslo Cristina – CS Gloria Bistrița
- 19. Lixăndroiu Maria-Diana – HC Dunărea Brăila
- 20. Mihai Mihaela-Andreea – CSM București
- 21. Mohamed Mariam-Nadia – HC Dunărea Brăila
- 22. Moldovan Laura-Petruța – CSM Târgu Jiu
- 23. Necula Ioana-Rebeca – SCM Râmnicu Vâlcea
- 24. Niță Alexia-Maria – HC Zalău
- 25. Ostase Lorena-Gabriela – CS Gloria Bistrița
- 26. Popa Andreea-Cristina – HC Dunărea Brăila
- 27. Raicea Costinela-Beatrice – HC Dunărea Brăila
- 28. Romaniuc Denisa-Roxana – CS Minaur Baia Mare
- 29. Roșu Elena – HC Dunărea Brăila
- 30. Seraficeanu Sonia-Mariana – CS Gloria Bistrița
- 31. Skrobic Maryia – CS Rapid București
- 32. Stoica Angela-Ștefania – CS Gloria Bistrița
- 33. Vasiliu Sonia – CSM Slatina
- 34. Voica Elena-Bianca – CSM Corona Brașov
- 35. Șerban Elena – HC Dunărea Brăila
Calendarul complet al acțiunilor de pregătire, precum și detalii privind meciurile de verificare vor fi comunicate în perioada următoare prin intermediul canalelor oficiale ale Federației Române de Handbal.
Participăm și la handbal în scaun cu rotile
Reprezentativa României se află între cele 9 echipe care vor lua parte la Campionatul European de handbal în scaun cu rotile, programat între 26-30 noiembrie, în Lituania.
Conform tragerii la sorţi de marţi, condusă de forul european de handbal (EHF), în grupa A vor evolua Norvegia, Olanda, Ungaria, Croaţia şi Lituania, iar în grupa B, Portugalia, Franţa, Spania şi România.
Finalistele Campionatului European se vor califica automat la Cupa Mondială de handbal în scaun cu rotile din 2026. Astfel, în 2024 a avut loc prima ediţie a Cupei Mondiale, iar în 2025 se organizează prima ediţie a Campionatului European, la care participă şi România.