După 1989, printre sportivii români care au strălucit la nivel mondial, fostul mare pugilist Lucian Bute, multiplu campion mondial la profesioniști, își are un loc aparte.

Chiar dacă majoritatea meciurilor pe care le-a avut de disputat au fost pe tărâm canadian, imaginea pe care gălățeanul a făcut-o României a fost una fantastică.

Numele lui Lucian Bute se regăsește acum în dicționarul românilor. „Sunt onorat să fiu inclus în acest proiect”

Așa se explică și faptul că numele lui se regăsește într-un dicționar al valorilor românești de după 1989, intitulat sugestiv „Dicționarul românilor memorabili după 1989″.

„Sunt onorat să fac parte dintr-un asemenea proiect”, a ținut să precizeze Lucian Bute pe pagina lui de Facebook.

Autorul lucrării, Ciprian Babiță, i-a dedicat o pagină întreagă valorosului pugilist român, stabilit în prezent cu familia, la Montreal.

Afaceri în imobiliare!

După ce s-a retras din lumea boxului de mare performanță, cel supranumit „Mr K.O”, pentru că de regulă reușea să-și învingă adversarii înainte de limită, și-a calculat cu atenție pașii în privința investițiilor, luând decizia de a se implica în zona imobiliarelor. O investiție bine gândită care se pare că i-a adus un profit important.

Lucian Bute reprezentat deopotrivă România și, ulterior, Canada, fiind unul dintre boxerii români de succes pe scena mondială. La nivel amator a câștigat, între altele, medalia de bronz la Campionatele Mondiale din 1999. Recordul său profesionist, între 2003 și 2017, s-a încheiat cu 32 de victorii (25 prin KO) şi cinci înfrângeri.