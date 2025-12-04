„S-a operat fără să întrebe pe nimeni”. Fotbalistul de la FCSB acuzat că a sfidat toată conducerea clubului

FCSB a pierdut fără drept de apel la Arad, cu UTA, în Cupa României, scor 0-3. La finalul partidei, Gigi Becali a răbufnit împotriva unui jucător din lot, pe care l-a acuzat că sfidează clubul care îl plătește cu sute de mii de euro.

Latifundiarul din Pipera dă de înțeles că viitorul lui Denis Alibec la FCSB este compromis și mare parte din situația în care s-a ajuns i se datorează jucătorului, spune Becali.

MM Stoica a confirmat informația

Imediat după șocul de la Arad, Gigi Becali a răbufnit împotriva lui Denis Alibec, pe care l-a acuzat că s-a operat fără să comunice acest lucru clubului care îi achită salariul.

„Alibec se operează fără să întrebe pe nimeni, nu a întrebat pe nimeni, nu l-a întrebat pe doctor, a spus după că s-a operat, fără să întrebe pe nimeni”, a reacționat Becali, idignat, la Digi Sport.

Informația este confirmată chiar de Mihai Stoica, președintele C.A. al FCSB dezvăluind despre ce este vorba:

„Denis Alibec a trecut printr-o operație de extirpare a unui chist. Nu cred că va mai juca în luna decembrie. Are o perioadă de pauză, după care va începe să se antreneze, dar să-și recapete forma sportivă pentru a mai putea juca nu cred că e cazul”.

Alibec nu a convins la FCSB și a intrat în dizgrația patronului Gigi Becali. Revenit la echipă în vară, atacantul de la malul mării a jucat doar în 13 partide, niciuna integralist. Are un singur gol, la Bistrița, în Cupă, 3-1 cu Gloria, și o singură pasă decisivă, reușită în Europa League, în victoria cu 1-0 pe terenul lui Go Ahead Eagles.

Denis Alibec va împlini 35 de ani pe 5 ianuarie 2026.

Becali, scos din sărite de „Tavi” Popescu

În afară de Alibec, Gigi Becali i-a criticat și pe cei care au jucat la Arad și au pierdut categoric cu UTA, miercuri seară, scrie PROSPORT.

„George (n.r. – Octavian Popescu) s-a cerut afară, a alergat prea mult, săracul! Am întrebat și așa mi-au zis, că e obosit. Bine, mă, cine știe ce crede în mintea lui, că îi dau drumul liber dacă joacă la mișto! Mai are trei ani contract.

Baba Alhassan nu mai știe fotbal, Tavi nu vrea să mai joace, singurul care a jucat a fost Malcom Edjouma. Chiricheș, nu mai poate, săracul!

Acum, eu v-am spus, vine iarna, abia aștept să vină, revoluție, normal că revoluție, s-a terminat, gata! Nu-mi mai arde mie să mă duc să dau cu pumnul în masă, dar le arăt în fapte, în decizii. Nimic nu tolerez.

Nu mi-a atras niciunul atenția (n.r. – dintre tinerii folosiți la Arad). Dăncuș, cât de cât, atacanții, nu! Au 19 ani, fă ceva, aleargă! Nuuu, ei dau pase la adversari! Nu avem noi fotbal în România. Ai 19 ani, pleacă, fugi, aleargă!”.

