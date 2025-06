Olanda – România, 3-1, în semifinalele Campionatului European U19. Ion Marin: „Să vedem la ce cluburi vor ajunge”

România a fost învinsă de Olanda, 1-3, în semifinalele Campionatului European U19. Tricolorii au reușit totuși să se claseze pe locul patru în Europa.

Au marcat Don-Angelo Konadu (35), Kees Smit (42), Aymen Sliti (53), respectiv David Barbu (68).

În finala de joi, de la ora 21:00, pe Stadionul Giulești, Olanda va întâlni Spania, campioana en titre, care a trecut de Germania cu 6-5, după prelungiri.

Olanda – România, 3-1, în semifinalele Campionatului European U19

Au jucat echipele:

Olanda: 1. Joeri Heerkens – 2. Givairo Read (căpitan), 3. Precious Ugwu, 4. Dies Janse, 5. Elijah Dijkstra – 8. Mark Verkuijl (12. Kasper Boogaard, 58), 10. Kees Smit (19. Lucas Vennegoor Of Hesselink, 77), 6. Tygo Land – 7. Ayoub Oufkir, 9. Don-Angelo Konadu (17. Owen Panneflek, 57), 11. Aymen Sliti (15. Zepiqueno Redmond, 58). Antrenor: Peter van der Veen.

România: 12. Mate Simon – 13. Ionuț Cercel (6. Mario Bărăitaru, 46), 3. Darius Fălcușan (căpitan), 5. Emanuel Marincău, 4. Răzvan Călugăr – 8. Luca Szimionaș – 7. Ianis Târbă (11. David Păcuraru, 46), 10. David Matei, 18. Remus Guțea (16. Luca Băsceanu, 57) – 19. Ioan Vermeșan (17. Vlad Dănciuțiu, 77), 9. Jason Kodor (20. David Barbu, 46). Selecționer: Ion Marin.

Ce spune Ion Marin despre EURO U19

Selecționerul echipei naționale U19 a României, Ion Marin, a spus după meci: „Nu vreau să intru într-o zonă acum să înșiruim defecte, poate că se putea mai mult. Acum primul gol este penibil cum l-am luat, celelalte au venit de la o echipă care le-a lucrat, au fost foarte rapizi, au fost reactivi. Rămânem cu locul patru în Europa și cu un lot care poate să acceadă spre Under-20, spre Under-21 și poate să ajungă și la echipa națională mare. I-am felicitat, i-am luat în brațe și o să îi mai iau, și o să le mulțumesc pentru toată colaborarea de trei ani. Este ceva”.

„Se pare că am reușit ceva, poate că reușeam mai mult, poate nu. Important este că am avut trei meciuri foarte foarte bune, în care am reușit să acumulăm puncte și să ne calificăm pentru semifinală. Semifinala am jucat-o, ne-am dorit din tot sufletul, din păcate am pierdut. Am totuși parcă un regret că nu am dat și golul 2, parcă era mai frumos.

Acum cluburile să vedem cum se orientează și unde vor ajunge acești copii. Lucrul acesta este foarte important. Să sperăm că vor ajunge la cluburile care își doresc performanță, unde se lucrează foarte serios. Dacă vor ajunge la niște cluburi care vor dori doar să îi aibă acolo și nu vor juca, vom avea o mare problemă”, a mai declarat Ion Marin.