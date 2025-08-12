Prima pagină » Sport » Oțelul Galați – Rapid, 1-1, în Superliga. FAZĂ controversată. Costel Gâlcă: „Penalty clar”

Oțelul Galați – Rapid, 1-1, în Superliga. FAZĂ controversată. Costel Gâlcă: „Penalty clar”

12 aug. 2025, 08:06, Sport
Oțelul Galați - Rapid, 1-1, în Superliga. FAZĂ controversată. Costel Gâlcă: „Penalty clar”

Oțelul Galați – Rapid București, 1-1, într-un meci din etapa a 5-a a Superligii, marcatori fiind Andrei Ciobanu (33), respectiv Alexandru Dobre (60).

A fost o fază controversată în meci. Rapid a cerut penalty, după ce Zhelev ar fi atins mingea cu mâna în careu, în minutul 76, la scorul de 1-1, după o pătrundere a lui Hazrollaj. Arbitrul nu a consultat VAR și nu a dictat lovitura de la 11 metri. „Din punctul meu de vedere, a fost penalty clar la acea fază, dar arbitrii decid” a declarat Costel Gâlcă, după meci.

Arbitru a fost Viorel Nicușor Flueran, asistenți – Romică Bîrdeș, Cristian Daniel Ilinca, al patrulea oficial – Claudiu Marcu. Arbitru video –  Bogdan Dumitrache, arbitru asistent video – Iulian Călin.

Rapid e pe locul doi, 11 puncte, după Universitatea Craiova, 13 puncte, și Oţelul e pe locul 9 (6 puncte).

Au jucat echipele:

OŢELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Joao Lameira, Joao Paolo, A. Ciobanu (Andrezinho 68) – Patrick Fernandes (Trif 88), Paulinho, Bană. ANTRENOR: Laszlo Balint

RAPID: Stolz – Braun, D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza (El Sawy 90) – K. Keita, Hromada (Gojkovic 39) – Al. Dobre, T. Christensen (Blazek 90), Micovschi (Hazrollaj 46) – Baroan. ANTRENOR: Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a declarat că pentru derby-ul cu FCSB, care se joacă duminică, 17 august, va face schimbări în primul 11 pentru că cei care au jucat în meciul cu echipa moldavă nu l-au mulțumit.

„Am făcut o primă repriză foarte proastă, știam că vor fi agresivi. Am vorbit săptămâna aceasta cu jucătorii, le-am spus că cei de la Galați sunt foarte agresivi. Un lucru bun a fost că, după aceea, am revenit în repriza a doua. Am jucat destul de bine, am marcat și ne-am creat și alte ocazii.

Le-am spus să jucăm mai mult între linii, să schimbăm direcția. În prima repriză jucam dintr-o parte în alta, unde aveam posesia, și le era mai ușor fundașilor laterali să ajungă la minge.

Le-am zis să avem mai multă personalitate, să combinăm mai mult la mijlocul terenului. Îmi doream foarte mult să câștig aici, erau trei puncte importante pentru noi, care ne-ar fi dat încredere.

În prima repriză am jucat cu multă frică, mult respect, prea relaxați. În repriza a doua am revenit, ne-am creat ocazii și am avut situații clare de gol. Cu siguranță vor intra și alți jucători cu FCSB, care pot oferi mai mult și care să pună probleme.

Îmi doream să fim mai constanți în joc. Înțeleg că și adversarul joacă, dar dacă vrem să avem personalitate, trebuie să jucăm, să avem mingea, să ne mișcăm mai mult, să avem mai multă încredere, așa cum am făcut și în alte meciuri”, a declarat Costel Gâlcă, la Prima Sport.

Mediafax
