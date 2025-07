Pensiile pe care le încasează foștii tenismeni ai „epocii de aur”: Între Ion ȚIRIAC și Ilie NĂSTASE este o discrepanță uriașă

Ce pensii încaseazăIon Țiriac și Ilie Năstase, foștii tenismeni români din „epoca de aur” ? Ambii au câștigat în 1970 turneul de la Roland Garros, devenind campioni ai probei de dublu masculin a competiției de mare șlem de la Paris.

Ion Țiriac își amintește că organizatorii turneului au recompensat echipa română cu o sumă de 100 de dolari, o sumă mare în acele vremuri. Ilie Năstase susține că fiecare tenismen a încasat câte o 100 de dolari.

„Când am câștigat, în 1970, la dublu, ne-a dat o sută de dolari. Năstase zice că ne-au dat două sute, dar nu cred, pentru că așa îmi aduc eu aminte. Era deja profesionism,”a dezvăluit miliardarul în emisiunea „Școala sportivă”.

Între veniturile lunare ale celor doi este o discrepanță majoră. Potrivit Sport.ro, „unul se întreabă „cum se poate trăi?”, celuilalt îi este rușine”. Miliardarul Ion Țirac încasează lunar o pensie de opt ori mai mare decât primește Ilie Năstase de la stat.

Ion Țiriac, fost colonel în Ministerul Afacerilor Interne, primește lunar 12,000 de lei. Miliardarul afirmă că îi e rușine să spună că nu știe exact cuantumul pensiei pe care o încasează.

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu…”, a declarat Ion Țiriac, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.