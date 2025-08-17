Hermannstadt a remizat sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a şasea din Superligă.

Petrolul a deschis scorul prin Gheorghe Grozav (51), dintr-un penalty obținut de Konstantino Doumtsios, faultat în careu de portarul Cătălin Căbuz.

Petrolul – Hermannstadt 1-1 | Ce spun cei doi antrenori + Programul etapei a 6-a

Trupa lui Măldărășanu a egalat prin Sergiu Buș (82), la șase minute de la introducerea sa pe gazon.

Gazdele au 6 puncte şi sunt pe locul 9. Hermannstadt este pe 13, cu 4 puncte din patru meciuri egale.

Hermannstadt rămâne fără victorie în acest debut de sezon, având patru remize. Petrolul are un singur succes, în deplasare, și trei rezultate de egalitate.

„A fost un joc echilibrat. Rezultat corect. Sunt o echipă pragmatică, de acolo au venit ocaziile lor. Asta s-a întâmplat și am luat gol. Am schimbat apoi sistemul, a venit și golul. Mă bucur să am terminat jocul în terenul lor.

Decât o înfrângere, este un punct, se acumulează, vor veni și victoriile. A intrat bine Sergiu Buș, mă bucur pentru el, are nevoie de gol, e atacant. A ajuns de multe ori în fața porții, dar se precipita, dar acum mă bucur că a adus un punct”, a declarat Marius Măldărășanu.

„E un moment dificil pentru noi. E un start de campionat ratat! Eu așa îl consider și mă așteptam la mai multe. Băieții au avut atitudine, s-au luptat, au jucat.

Am arătat bine după ce am schimbat sistemul de joc. Păcat! Mare păcat! Facem niște greșeli copilărești. În momentul în care pierdem, pierdem cu toții

Primul responsabil e antrenorul, apoi vin jucătorii. Golul putea fi foarte ușor de evitat. Au fost greșeli în lanț. Dar, fac parte din joc și trebuie să ne ridicăm. Trebuie să muncim mai mult și să fim mai responsabili. Trebuie să fim mai lucizi la finalizare”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Care au fost cele două distribuții?

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Y. Roche, Prce – Jyry (V. Gheorghe 74), Mateiu, B. Marian (David Paraschiv 27) – Doukansy (Hanca 58), Doumtsios (Chică-Roşă 73), Grozav. Antrenor: Liviu Ciobotariu

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă (Oroian 64), Ionuţ Stoica, Selimovic, K. Ciubotaru (Vuc 65) – S. Balaure, A. Ivanov (Kujabi 45), Dr. Albu (Bisceanu 76)– A. Chiţu (S. Buş 76), Neguţ. Antrenor: Marius Măldărăşanu

Programul etape a 6-a

Vineri, 15 august

Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucure şti 2-1

Dinamo – UTA Arad 1-1

Sâmbătă, 16 august

Petrolul Ploieşti – FC Hermannstadt 1-1

Duminică, 17 august

Ora 16.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova

Ora 18.30 CFR 1907 Cluj – FC Botoşani

Ora 21.30 FC Rapid – FCSB

Luni, 18 august