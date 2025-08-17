Dan Petrescu e suspendat trei meciuri din Superliga după ce a fost eliminat la meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, 2-3.

În partida respectivă, antrenorul ardelenilor a considerat că echipa sa trebuia să primească un penalty și cum nu s-a dictat a înjurat și l-a provocat pe arbitrul Rareș Vidican, care l-a trimis în tribune.

După această fază, Dan Petrescu a fost suspendat trei etape de către comisii și nu va putea conduce echipa de pe banca tehnică în meciurile cu FC Botoșani, FCSB și Oțelul Galați.

Dan Petrescu, despre suspendarea din Superliga. „Nu mă așteptam la așa ceva, sincer”

Înaintea duelului cu FC Botoșani, Dan Petrescu a comentat despre suspendarea primită. „Trei etape, da! Nu mă așteptam la așa ceva, sincer! Nu știu dacă vă uitați la meciurile din Europa. Cred că am 60-70 și niciodată nu am fost eliminat, doar o dată am luat «galben». Și fac aceleași lucruri, să nu credeți că mă comport altfel. La meciul cu Braga de acasă, ce am făcut pe acolo, am intrat și pe teren. Mi-au zis doar: «Stai, stai acolo!». În România, când te văd puțin, «roșu» direct! Nici nu vorbesc cu tine, să-ți spună de ce. Apoi să-ți dea și 3 etape… Trebuie să luăm deciziile raportându-ne la campionatul ăsta. A fost prima abatere. Eu știu că alții primeau o etapă, două, dar e bine când îi dai lui Petrescu 3 etape, sună bine. Mai ales că CFR trece printr-o perioadă mai grea”, a spus acesta.

Antrenorul a vorbit și despre meciul CFR-ului cu FC Botoșani, care se joacă duminică, de la ora 18:30: „Îmi dau seama că ne așteaptă un meci foarte greu, pentru că au o echipă foarte rapidă, agresivă, foarte bună în atac. Să vedem ce jucători voi găsi pregătiți pentru acest meci, unul foarte, foarte important. Pentru mine e ca o finală în campionat, chiar dacă apoi vine un meci european la fel de important. Cel mai important meci este următorul, iar acesta este cel cu Botoșani. Nu stăm deloc bine în campionat, cred că n-am mai fost în această poziție de când sunt antrenor și mă simt foarte rău în această poziție. Sper ca și jucătorii să înțeleagă. Să nu mai găsim scuze. Chiar dacă am ajuns la 4 dimineața din Portugalia, asta este realitatea, nu avem ce face”.