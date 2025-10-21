Prima pagină » Sport » Petrolul învinge CFR Cluj și Mandorlini urmează să fie demis. Cine poate fi noul antrenor al ardelenilor

21 oct. 2025, 08:26, Sport
Petrolul a învins CFR Cluj, 1-0, în etapa 13 a Superligii, golul fiind marcat de Denis Radu (77). Ardeleneii au o victorie în ultimele 12 etape, șapte egaluri și patru eșecuri.

Antrenorul CFR-ului Andrea Mandorlini poate fi demis și noul președinte al echipei, Iuliu Mureșan, l-ar putea instala pe banca tehnică pe Dorinel Munteanu, potrivit GSP. „Munti” e liber de contract după despărțirea de Sepsi din primăvară.

CFR Cluj e pe locul 11 în Superliga, 13 puncte.

„Am făcut un meci cum nu m-am așteptat. Am rămas surprins. A trecut ceva timp de când nu am mai reușit să câștigăm. Sunt dezamăgit de modul în care echipa a arătat. Poate trebuie să apăsăm alte taste. E un moment dificil. E un moment greu și vă spun sincer că sunt dezamăgit. Jucătorii rămân aceiași. Ei sunt inima și sufletul acestei echipe. Am mare încredere în această echipă. Am încercat, am jucat 3 fundași, cu 4. Cine a intrat, nu a intrat cu inima pe teren. Împreună cu președintele, cu patronul, trebuie să avem o discuție toți. Eu cum am mai zis, am mare încredere în munca noastră.

Am fost jucător și când intri pe teren trebuie să joci cu inima. Se pare că unii jucători lasă inima acasă. Poți să schimbi toți antrenorii din lume, dar dacă nu joci cu spirit e degeaba. Eu știu care e spiritul CFR-ului. Sunt deluzionat. De când a început sezonul se tot repetă lucruri. Trebuie să tragem o linie și cine merită să rămână, bine.

Sincer, voiau să le dedic lui Iuliu Mureșan și patronului o victorie. E un președinte cu mare experiență. E o înfrângere amară pentru noi toți”, a declarat Andrea Mandorlini.

Dorinel Munteanu a mai antrenat la CFR Cluj în perioada iulie 2005 – octombrie 2006. I-a condus pe cei din Gruia în 48 de meciuri.

