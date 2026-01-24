Giovanni Becali a declarat că antrenorul lui Dinamo Zeljko Kopic ar putea pleca în vară într-un campionat din străinătate, dacă oferta e bună. Impresarul a spus că tehnicianul de 48 de ani ar putea avea un contract de peste un milion de euro.

Dinamo e pe primul loc în Superliga, elevii lui Zeljko Kopic câștigând meciul cu Hermannstadt, 2-1.

Zeljko Kopic are contract cu Dinamo până în 2028.

Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo în vară?

„M-am şi întâlnit cu Kopic, am luat masa la un restaurant de lângă Herăstrău. Asta înainte de a semna cu Dinamo. Pe unde îl voi prezenta, îl voi prezenta la superlativ. În primul rând ca antrenor şi apoi calitatea umană. O calitate rară. Croaţii au răutatea aia a lor. El nu o are. Este un occidental. Are o eleganţă. Mare plăcere mi-ar face să găsesc o echipă şi să îl duc să câştige un milion, un milion şi ceva.

De ce nu în Turcia, în Grecia? Dacă îl duci la Beşiktaş ia 1,5 milioane, dacă îl duci la AEK Atena ia 1,2 milioane. Dacă îl duci la Olympiakos ia 1,5 milioane, la Marinakis. Nu? Depinde cum se descurcă. E un antrenor care mă încântă. Şi Dinamo Zagreb plăteşte 800.000 sau 1.000.000 de euro antrenorii. Fără probleme! În afară de plăcerea pe care aş avea-o faţă de el, e respectul pe care îl am. Locul lui e şi la Dinamo. Dar nu poate să îl ţină din calea unei oferte de un milion salariu. Trebuie să înţeleagă. Probabil în vară pleacă, da. Am câteva echipe şi aştept să văd cum termină campionatul. Are un bun simţ.

Am vorbit cu câteva cluburi şi vedem. Dinamo era praştie, uite-l unde e.Şi cu puţini jucători. El nu are două echipe cum au Craiova sau FCSB. Are 11 şi încă 4-5 pe care nu ştie cum să-i combine. Dacă Clujul şi FCSB au pretenţii să intre în play-off, automat au pretenţia şi la titlu”, a declarat Giovanni Becali, la Fanatik.