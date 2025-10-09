Povestea FOTBALISTULUI care a învins Generația de Aur a lui Hagi și s-a retras la doar 28 de ani. Incredibil cu ce se ocupă acum

Tomas Brolin, fostul atacant al Suediei, care „rupt” poarta României la Cupa Mondială din 1994, a pus „getele-n cui” la doar 28 de ani pentru a-și urma pasiunea în lumea afacerilor. Într-un interviu acordat publicației Gazzetta dello Sport, fostul fotbalist a dezvăluit cum a ajuns să vândă aspiratoare și de ce nu regretă că s-a retras atât de devreme din sportul care l-a făcut celebru.

Generația de Aur a lui Hagi a trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri din istoria fotbalului la Cupa Mondială din 1994, când tricolorii au fost eliminați de Sudia în sferturile de finală, după un meci dramatic decis la loviturile de la 11 metri. Printre protagoniști s-a aflat și Tomas Brolin, atacantul suedez, care a deschis scorul în minutul 78 și care avea să devină o figură emblematică pentru naționala nordică.

După o carieră prea scurtă pentru viața unui fotbalist, dar foarte intensă, în care a impresionat în tricoul unor cluburi celebre ca Parma sau Leeds United, Brolin a surprins lumea fotbalului retrăgându-se la doar 28 de ani.

„Viața e prea scurtă ca să nu te distrezi”

Într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, citat de Prosport, fostul atacant suedez a explicat de ce a luat această decizie și cum ajuns ulterior să se reinventeze complet.

„Viața e prea scurtă ca să nu te distrezi. Eram jucător profesionist de poker, dar m-am plictisit și de asta. Mă săturasem foarte mult să mă antrenez zilnic și aveam alte proiecte în minte. Întotdeauna am fost foarte curios. Aveam nevoie de ceva mai mult. Mintea mea căuta experiențe noi, iar a fi antreprenor mi-a fost de folos.

Am avut o idee nouă pentru un nou tip de aspirator. Am fost literalmente atras și am fondat o companie. Această motivație m-a făcut să nu vreau să mă mai întorc niciodată.

Pe atunci, toată lumea îmi spunea că 28 de ani era prea devreme pentru a mă pensiona, dar eu am răspuns: «Depinde ce ai făcut în acești 28 de ani. Deja realizasem multe. Am terminat pe locul patru la Balonul de Aur. Viața e prea scurtă ca să faci lucruri plictisitoare. Nu fac lucruri care nu-mi plac”, a povestit Tomas Brolin.