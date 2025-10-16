Meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026, vor avea loc în perioada 28 – 30 octombrie.

Din cele 12 meciuri din Cupa României, nouă vor fi transmise în direct la Digi Sport şi Prima Sport, iar alte trei vor putea fi urmărite live pe YouTube FRF TV.

CS Dinamo – Dinamo se joacă marți 28 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Prima etapă din grupele Cupei României. Unde se dispută derby-ul inedit CS Dinamo – Dinamo

Grupa A

Marţi, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina – CFR Cluj (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus – Campionii FC Argeş (YouTube FRF TV)

Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăviţa – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa B

Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: CS Sănătatea – Universitatea Craiova (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: CS Gloria Bistriţa – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – ACS Petrolul 52 (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa C

Marţi, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Lieşti – Oţelul Galaţi (YouTube FRF TV)

Marţi, 28 octombrie, ora 16:00: AFK Csikszereda – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău – Universitatea Cluj (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa D

Marţi, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo Bucureşti – Dinamo 1948 (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna – Hermannstadt (YouTube FRF TV)

Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoşani – Farul Constanţa (Digi Sport, Prima Sport).

„FAMILIA DINAMO. CS Dinamo vs FC Dinamo se joacă pe Arcul de Triumf. Meciul dintre CS Dinamo (Liga 2 Casa Pariurilor) și FC Dinamo (Superliga), contând pentru prima etapă în grupele Cupei României Betano, se va disputa pe Arena Arcul de Triumf din Capitală. Duelul inedit propus de actualul format al acestei competiții a fost programat marți, 28 octombrie, ora 21:00, fiind transmis în direct de posturile de televiziune DigiSport și PrimaSport. CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din grupa D, alături de FC Botoșani, Farul Constanța, Hermannstadt și Concordia Chiajna, primele două clasate urmând să se califice în sferturile de finală. Bilete pentru CS Dinamo vs FC Dinamo vor fi puse în vânzare prin Eventim, partener de ticketing al clubului din Ștefan cel Mare. Dinamo cu Dinamo pentru Dinamo!” se notează pe Instagramul lui CS Dinamo.

Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. Echipele câștigătoare ale grupelor vor juca meciurile pe teren propriu.

Faza grupelor, etapa 1: 28-30 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026