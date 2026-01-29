Prima pagină » Sport » Novak Djokovic – Jannik Sinner, thrillerul din SEMIFINALELE Australian Open

29 ian. 2026, 14:55, Sport
Novak Djokovic – Jannik Sinner, duelul din semifinalele Australian Open, se joacă vineri de la 10.30, ora României.

Jannik Sinner l-a învins pe Ben Shelton și a ajuns în semifinale, scor 6-3, 6-4, 6-4, iar Novak Djokovic e în semifinale la Australian Open după abandonul lui Lorenzo Musetti.

„Avem primii patru capi de serie în semifinale – impresionant. Djokovic va trebui să joace aproape la cel mai înalt nivel din cariera sa pentru a-l învinge pe Sinner în această formă pe hard. Vom vedea dacă mai are asta în el, dar va fi nevoie de un efort uriaș pentru a trece de Jannik Sinner în acest moment și într-o semifinală”, a declarat Jamie Murray, la Eurosport.

Dar, Boris Becker îl consideră pe Novak Djokovic norocos în meciul cu Lorenzo Musetti: „Este dezamăgitor pentru Musetti. A făcut un turneu extraordinar și a fost clar jucătorul mai bun. Stilul lui presupune multă alergare, are mai puține puncte gratuite la serviciu și trebuie adesea să joace schimburi lungi. Toate acestea își pun amprenta asupra corpului. Djokovic a avut o pauză de patru zile, poate prea lungă în mijlocul unui turneu. A jucat puține turnee sezonul trecut și niciunul în acest sezon. Musetti, în schimb, a jucat la Hong Kong și era într-o formă excelentă. Probabil acesta este motivul pentru care Novak nu a jucat bine.

Este un gest corect din partea lui Novak să spună asta (că Musetti a fost jucătorul mai bun). De multe ori este perceput ca fiind extrem de combativ, dar Novak este un adevărat sportiv și a realizat că a avut noroc și a spus acest lucru foarte clar. Este un sportiv care nu își dorește să ajungă mai departe prin retragerea adversarului, nici în turul precedent nu a trebuit să joace. Îl cunosc destul de bine: este jenant pentru el, pentru că nu așa vrea să câștige”.

