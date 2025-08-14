Prima pagină » Sport » PSG a câștigat Supercupa Europei, după ce a egalat în prelungiri și s-a impus la penalty-uri

PSG a câștigat Supercupa Europei, după ce a egalat în prelungiri și s-a impus la penalty-uri

14 aug. 2025, 08:41, Sport
PSG a câștigat Supercupa Europei, după ce a egalat în prelungiri și s-a impus la penalty-uri

Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Supercupa Europei, după ce a învins pe Tottenham, 4-3, la penaltyuri. În meciul de pe Stadio Friuli din Udine a fost egal, 2-2, la finalul celor 90 de minute.

PSG a reușit să revină de la 0-2 pe final, golurile fiind marcate de Kang-in Lee (85), Goncalo Ramos (90+4), respectiv Micky van de Ven (39) și Cristian Romero (48).

La penaltyuri au executat: Dominic Solanke 0-1 (gol), Vitinha 0-1 (ratare – pe lângă), Rodrigo Bentancur 0-2 (gol), Goncalo Ramos 1-2 (gol), Micky van de Ven (ratare – a apărat Lucas Chevalier), Ousmane Dembele 2-2 (gol), Mathys Tel 2-2 (ratare – pe lângă), Kang-in Lee 3-2 (gol), Pedro Porro 3-3 (gol), Nuno Mendes 4-3 (gol).

PSG a câștigat Supercupa Europei. A învins Tottenham la penalty-uri

La Tottenham, Radu Drăgușin nu a fost în lot, fiind în perioada de refacere după accidentare.

Au jucat echipele:

PSG: 30. Lucas Chevalier – 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes – 33. Warren Zaire-Emery (19. Kang-in Lee, 68), 17. Vitinha, 14. Desire Doue (9. Goncalo Ramos, 77) – 29. Bradley Barcola (49. Ibrahim Mbaye, 67), 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvarațhelia (8. Fabian Ruiz, 60). Antrenor: Luis Enrique.

Tottenham: 1. Guglielmo Vicario – 23. Pedro Porro, 17. Cristian Romero (căpitan), 4. Kevin Danso, 37. Micky van de Ven – 6. Joao Palhinha (14. Archie Gray, 72), 30. Rodrigo Bentancur, 29. Pape Sarr (15. Lucas Bergvall, 90) – 20. Mohammed Kudus (11. Mathys Tel, 79), 9. Richarlison (19. Dominic Solanke, 78), 24. Djed Spence. Antrenor: Thomas Frank.

PSG are cinci trofee în acest an, în Franța (campionat, Cupă și Cupa Ligii), Liga Campionilor și Supercupa Europei.

„După o revenire spectaculoasă, PSG câștigă Supercupa Europei la penalty-uri împotriva lui Tottenham. Condusă cu 2-0 în minutul 85, PSG a schimbat complet soarta meciului împotriva lui Spurs, miercuri, în Supercupa Europei (2-2, 4-3 la penalty-uri), câștigând în cele din urmă la loviturile de departajare. Paris a revenit, și la fel și emoțiile. Kang-In Lee (85) și Gonçalo Ramos (90+5) au permis echipei lor să egaleze neașteptat” scrie la L’Équipe.

PSG va primi cinci milioane de euro pentru câștigarea trofeului și Tottenham va lua patru milioane de euro pentru finală, conform football.london.

Mediafax
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
Digi24
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
Cancan.ro
Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. E incredibil ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
HOROSCOP 14 august 2025. Berbecii atrag atenția, iar Taurii dau lovitura financiară
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Cea mai mare gară din lume, cât 170 de terenuri de fotbal, a fost deschisă în „orașul 8D” al Chinei: Cum arată terminalul spectaculos
Digi24
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Caz sfâșietor în Timiș! O învățătoare s-a stins din viață în urma unui AVC, după ce abia fusese anunțată că și-a pierdut locul de muncă
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate... a venit această mărturisire neașteptată! Este un adevăr greu de spus. Nimeni nu i-a bănuit intențiile lui Robert. Acum totul a ieșit la iveală despre concurentul din Casa Iubirii: "Au fost niște lucruri"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Apartamentele vechi, alegerea preferată a românilor
ACTUALITATE Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
09:47
Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
09:30
Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
POLITICĂ Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
09:29
Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
ACTUALITATE Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
09:04
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital