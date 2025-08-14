PSG a câștigat Supercupa Europei. A învins Tottenham la penalty-uri

Paris Saint-Germain a câștigat în premieră Supercupa Europei, după ce a învins pe Tottenham, 4-3, la penaltyuri. În meciul de pe Stadio Friuli din Udine a fost egal, 2-2, la finalul celor 90 de minute.

PSG a reușit să revină de la 0-2 pe final, golurile fiind marcate de Kang-in Lee (85), Goncalo Ramos (90+4), respectiv Micky van de Ven (39) și Cristian Romero (48).

La penaltyuri au executat: Dominic Solanke 0-1 (gol), Vitinha 0-1 (ratare – pe lângă), Rodrigo Bentancur 0-2 (gol), Goncalo Ramos 1-2 (gol), Micky van de Ven (ratare – a apărat Lucas Chevalier), Ousmane Dembele 2-2 (gol), Mathys Tel 2-2 (ratare – pe lângă), Kang-in Lee 3-2 (gol), Pedro Porro 3-3 (gol), Nuno Mendes 4-3 (gol).

La Tottenham, Radu Drăgușin nu a fost în lot, fiind în perioada de refacere după accidentare.

Au jucat echipele:

PSG: 30. Lucas Chevalier – 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes – 33. Warren Zaire-Emery (19. Kang-in Lee, 68), 17. Vitinha, 14. Desire Doue (9. Goncalo Ramos, 77) – 29. Bradley Barcola (49. Ibrahim Mbaye, 67), 10. Ousmane Dembele, 7. Hvicea Kvarațhelia (8. Fabian Ruiz, 60). Antrenor: Luis Enrique.

Tottenham: 1. Guglielmo Vicario – 23. Pedro Porro, 17. Cristian Romero (căpitan), 4. Kevin Danso, 37. Micky van de Ven – 6. Joao Palhinha (14. Archie Gray, 72), 30. Rodrigo Bentancur, 29. Pape Sarr (15. Lucas Bergvall, 90) – 20. Mohammed Kudus (11. Mathys Tel, 79), 9. Richarlison (19. Dominic Solanke, 78), 24. Djed Spence. Antrenor: Thomas Frank.

PSG are cinci trofee în acest an, în Franța (campionat, Cupă și Cupa Ligii), Liga Campionilor și Supercupa Europei.

„După o revenire spectaculoasă, PSG câștigă Supercupa Europei la penalty-uri împotriva lui Tottenham. Condusă cu 2-0 în minutul 85, PSG a schimbat complet soarta meciului împotriva lui Spurs, miercuri, în Supercupa Europei (2-2, 4-3 la penalty-uri), câștigând în cele din urmă la loviturile de departajare. Paris a revenit, și la fel și emoțiile. Kang-In Lee (85) și Gonçalo Ramos (90+5) au permis echipei lor să egaleze neașteptat” scrie la L’Équipe.

PSG va primi cinci milioane de euro pentru câștigarea trofeului și Tottenham va lua patru milioane de euro pentru finală, conform football.london.