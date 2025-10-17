Prima pagină » Sport » Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”

Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”

17 oct. 2025, 14:42, Sport
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”

De două săptămâni pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, alături de antrenorul Dorel Simion, se află în pregătire centralizată în stațiunea Poiana Brașov.

Este locul de cantonament unde cei doi sportivi pun la punct cele mai importante detalii înaintea Campionatului Under 23 care va avea loc la jumătatea lunii noiembrie în Ungaria.

Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui oaspete” cu greutate. Îl vedem în fiecare zi, de la geam

Dar dincolo de antrenamentele grele, de multe ori istovitoare, cei Florin, Arun și antrenorul lor au avut parte, în fiecare zi, de un spectacol unic povestit chiar de antrenorul Dorel Simion.

Pentru că avem tomberoanele cu gunoi foarte aproape de ferestrele noastre, în fiecare seară avem un oaspete nepoftit, care vine în căutarea mâncării: ursul.

Vine seară de seară. În primele seri am stat la geam mai mult, pentru a-l vedea. Acum ne-am obișnuit cu el. Este prietenul nostru”, a povestit cu umor antrenorul Dorel Simion.

O singură competiție înainte de Europene

Cantonamentul din Poiana Brașov se va încheia pentru băieți la finalul acestei săptămâni.

Eu cred că a fost un cantonament foarte util. Înainte de plecarea spre Europene mai avem o singură competiție în țară la care vom participa. Este vorba despre „Centura Moldovei”. Apoi vom reveni în București, după care vom pleca spre Ungaria.

Le-am spus și băieților că mi-am trasat cu ei un singur obiectiv: medaliile de aur. Se știe că sunt un antrenor exigent și așa cum îmi doream ca sportiv să fiu cel mai bun, tot așa îmi doresc și din postura de antrenor”, a precizat Dorel Simion.

Amintiri de neuitat din Poiana Brașov

De fiecare dată când ajunge în Poiana Brașov, pe Dorel Simion, fostul mare pugilist al României, îl năpădesc amintirile.

Poiana Brașov a fost locul în care s-au pregătit de-a lungul timpului cei mari sportivi ai României. Nu pot să uit că atunci când ajungeam în Poiană ne întâlneam cu atleții, scrimerii, luptătorii, judokanii, canotoarele.

Stațiunea era plină de sportivi de top. Acum mă uitam că doar noi, cei de la box, suntem în cantonament aici. E mare păcat că vin tot mai puține loturi de sportivi în pregătire aici”, a mai spus Dorel Simion.

Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 3 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Hipopotamii au trăit în Europa cu 80.000 de ani mai mult decât se credea
ACTUALITATE Moșteanu a găsit vinovații pentru HAOSUL mobilizării. Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română
15:37
Moșteanu a găsit vinovații pentru HAOSUL mobilizării. Există propagandă rusă care încearcă să decredibilizeze Armata Română
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
15:29
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
HOROSCOP Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”
15:23
Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”
EXTERNE Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
15:09
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
EVENIMENT Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
15:04
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
EXTERNE UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
15:03
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente