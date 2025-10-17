Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”

De două săptămâni pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, alături de antrenorul Dorel Simion, se află în pregătire centralizată în stațiunea Poiana Brașov.

Este locul de cantonament unde cei doi sportivi pun la punct cele mai importante detalii înaintea Campionatului Under 23 care va avea loc la jumătatea lunii noiembrie în Ungaria.

Pugili știi Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „ oaspete” cu greutate. „ Îl vedem în fiecare zi, de la geam ”

Dar dincolo de antrenamentele grele, de multe ori istovitoare, cei Florin, Arun și antrenorul lor au avut parte, în fiecare zi, de un spectacol unic povestit chiar de antrenorul Dorel Simion.

„Pentru că avem tomberoanele cu gunoi foarte aproape de ferestrele noastre, în fiecare seară avem un oaspete nepoftit, care vine în căutarea mâncării: ursul.

Vine seară de seară. În primele seri am stat la geam mai mult, pentru a-l vedea. Acum ne-am obișnuit cu el. Este prietenul nostru”, a povestit cu umor antrenorul Dorel Simion.

O singură competiție înainte de Europene

Cantonamentul din Poiana Brașov se va încheia pentru băieți la finalul acestei săptămâni.

„Eu cred că a fost un cantonament foarte util. Înainte de plecarea spre Europene mai avem o singură competiție în țară la care vom participa. Este vorba despre „Centura Moldovei”. Apoi vom reveni în București, după care vom pleca spre Ungaria.

Le-am spus și băieților că mi-am trasat cu ei un singur obiectiv: medaliile de aur. Se știe că sunt un antrenor exigent și așa cum îmi doream ca sportiv să fiu cel mai bun, tot așa îmi doresc și din postura de antrenor”, a precizat Dorel Simion.

Amintiri de neuitat din Poiana Brașov

De fiecare dată când ajunge în Poiana Brașov, pe Dorel Simion, fostul mare pugilist al României, îl năpădesc amintirile.

„Poiana Brașov a fost locul în care s-au pregătit de-a lungul timpului cei mari sportivi ai României. Nu pot să uit că atunci când ajungeam în Poiană ne întâlneam cu atleții, scrimerii, luptătorii, judokanii, canotoarele.

Stațiunea era plină de sportivi de top. Acum mă uitam că doar noi, cei de la box, suntem în cantonament aici. E mare păcat că vin tot mai puține loturi de sportivi în pregătire aici”, a mai spus Dorel Simion.