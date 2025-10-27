Prima pagină » Sport » Rapid – Unirea Slobozia 4-1 | Spectacol în Giulești, fiesta a început încă din prima repriză

Rapid – Unirea Slobozia 4-1 | Spectacol în Giulești, fiesta a început încă din prima repriză

27 oct. 2025, 23:04, Sport
Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă.

Claudiu Petrila (7), Rareș Pop (36), Cristian Manea (45+2), Alex Dobre (61) au înscris pentru Rapid, golul de onoare al oaspeților fiind opera peruanului Renato Espinoza (90+1).

Potrivit crainicului partidei din Giulești, la meci au fost prezenți 10.182 de spectatori.

Patronul Dan Șucu a fost prezent la meci alături de soția. Cu o zi în urmă a fost în tribune la Torino – Genoa 1893.

FC Botoșani și Rapid împart prima poziție în clasamentul Superligii, fiecare cu câte 31 de puncte.

”Cred că Băieții au înțeles ce le-am transmis după meci, învățăm din greșeli. Din păcate, am ratat cu seninătate niște ocazii rarisime. Rapid ne-a dat o lecție. Este o echipă foarte bună, care se va bate la titlu în acest sezon. Noi am ratat, ei au marcat și am ținut-o tot așa. Avem probleme și de lot, dar sperăm ca până la meciul cu FC Argeș să ne revenim.

(n.r. Ce le-ați spus la pauză când era 3-0) Că nu este ușor, că este o rușine că am luat trei goluri, trebuie să arătăm că Unirea Slobozia nu este echipa din prima repriză. Băieții au încercat, au marcat, dar prea puțin pentru a pleca cu un punct din Giulești.

Papeau a venit de trei săptămâni și este un băiat senzațional. Cred că în patru luni băieții arată bine. Noi ne luptăm să rămânem în SuperLigă”, a spus Ion Vlădoiu.

Cum au arătat cele două echipe?

  • RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer (Leo Bolgado 70), Onea (Gojkovic 55) – T. Christensen, K. Keita – Al. Dobre (Baroan 70), R. Pop (Bădescu 54), Petrila Koljic (Micovschi 78). Antrenor: Constantin Gâlcă
  • UNIREA SLOBOZIA: R. Popa – R. Negru, Al. Dinu, Safronov, Şerbănică Hamdiu (Vl. Pop 78), J. Jeno – Rotund (Dulcea 46), Purece (R. Deaconu 60), Papeau (Bărbuţ 78) Afalna (Espinoza 60). Antrenor: Andrei Prepeliţă

Tot luni s-a disputat partida FC Botoșani – Hermannstadt, scor 2-0.

