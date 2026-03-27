Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”

Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”

Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia..."
Galerie Foto 4

Mircea Lucescu a spus că la faza golului Turciei a greșit fundașul Andrei Rațiu și că jucătorii săi meritau să ajungă la Mondial pentru că gazdele de pe Beșiktaș Park nu au dominat categoric meciul.

În partida Turcia – România, 1-0, a marcat Ferdi Kadioglu și tricolorii au ratat șansa de a lupta pentru un loc la Campionatul Mondial, turneu la care naționala noastră nu a mai fost din 1998, de acum 28 de ani.

Turcia va întâlni Kosovo în finala barajului pentru Cupa Mondială 2026 și România va juca un amical cu Slovacia.

Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul

„Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeala aia… În afară de un șut pe poartă nu au avut mare lucru. Știam că în momentul de față echipa Turciei este la un nivel superior echipei României. Rațiu a întâlnit un jucător extraordinar, dar în momentul acela nu a fost extrem de atent. Dar acum nu mai contează, el a ezitat, iar celălalt i-a luat fața cu furie și a marcat.

Dar în rest meciul a fost echilibrat, am avut și noi ocaziile noastre. Am avut și acea fază cu Hagi. Am avut destul de multă reticență la ieșirea noastră din apărare, mai ales în prima repriză, apoi lucrurile s-au schimbat. Nu pot să spun că turcii nu ne-au dominat, dar nu categoric. Îmi pare rău pentru băieți, pentru că s-au pregătit foarte bine pentru acest meci.

Au avut două zile la dispoziție, nu au avut timp să se antreneze împreună. Burcă și Drăgușin nu s-au mai văzut de un an de zile. Cu toate astea au răspuns foarte bine. Îmi pare rău pentru ei că nu au reușit să obțină această calificare”, a declarat Mircea Lucescu.

Foto SPORT PICTURES

În fotbalul românesc s-au făcut foarte multe greșeli, jucătorii români nu se mai pregătesc așa cum o făceau înainte. Turcia a crescut jucători tineri și în momentul de față fotbalul turcesc trece printr-un moment mai favorabil comparativ cu fotbalul românesc. Fotbalul românesc trebuie să revină, pentru că jucătorii au calități să revină la nivelul acesta. Problema este că noi avem jucători de 2-300.000 și ei de 70 de milioane. Dar fotbalul românesc nu a pierdut din calitățile pe care le-a avut și care au contribuit la creșterea fotbalului turc – Mircea Lucescu

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe