În aceste zile orașul croat Zagreb găzduiește Campionatele Mondiale de lupte libere și greco-romane.

Românul Răzvan Pîrcălabu deține funcția de vicepreședinte al Uniunii Europene de Lupte, fiind direct implicat în buna organizare a acestei competiții.

Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația

Doar că atunci când vine vorba de sportivii români care urmează să intre în competiții, pentru Pîrcălabu emoțiile cresc la cote uriașe. Așa s-a întâmplat și în cazul meciurilor Anei Andreea care în final avea să câștige medalia de bronz, la categoria 55 de kilograme.

„Nici nu vreți să știți ce este în sufletul meu atunci când sportivii noștri intră în competiție. Sunt ca un leu în cușcă, doar că prin poziția pe care o am trebuie să fiu cât se poate de sobru.

Nu mă pot manifesta așa precum aș vrea. Ana Andreea a pierdut la două secunde calificarea în finală. Dar e fantastic că în final a reușit să cucerească medalia de bronz”, a precizat Pîrcălabu.

Cine este Andreea Ana

Andreea Ana (25 de ani, CSA Steaua București) este de departe cea mai titrată luptătoare română din ultimii ani. Are trecute în palmares trei titluri consecutive de campioană europeană la 55 kg (2022, 2023, 2024), două medalii de bronz la aceeași categorie (2019 și 2021), dar și o medalie de argint la 53 kg în 2025.

Andreea a cucerit titlul de campioană mondială de tineret în 2021 și europeană în 2022.

La Campionatul Mondial de la Zagreb, românca a dat un adevărat recital pe saltea. În calificări, a dominat-o pe chinezoaica Xuejing Liang, scor 12-2. După care în optimile de finală a trecut de americanca Cristelle Noelle Rodriguez cu 6-3, iar în sferturi a învins-o pe Karla Lorena Godinez Gonzalez din Canada cu 3-1.

Din păcate drumul ei spre finală a fost barat în semifinală de către rusoaica Ekaterina Verbina, campioana europeană en-titre.