Revine la Dinamo. Poate JUCA în meciul cu Petrolul din această etapă a Superligii. „Și-a rezolvat în sfârșit problemele”

Stipe Perica a revenit la antrenamentele lui Dinamo și poate juca în meciul cu Petrolul Ploiești. Atacantul s-a accidentat în amicalul din vară, cu Petrolul, și nu a fost apt de joc.

Perica a marcat de șase ori pentu roș-albi în 16 meciuri. În acest sezon a jucat doar zece minute. Jucătorul croat e la Dinamo din februarie 2025.

Petrolul Ploiești – Dinamo se joacă luni, 15 septembrie, de la ora 21:00, în etapa nouă din Superliga.

Perica a avut probleme la spate, acuzând dureri în zona lombară. În carieră a jucat la mia multe echipe importante, iar 2013 a ajuns la Chelsea, englezii oferind 2.45 de milioane de euro celor de la HNK Zadar.

„Despre Stipe, am citit multe lucruri în presă, inclusiv că ar pleca de la club. Realitatea e că a fost accidentat. Îl cunosc de când era foarte tânăr, înainte să ajungă la Chelsea. Îi știu potențialul și calitățile. Iarna trecută, după ce s-a decis că nu prelungim cu Selmani, era important pentru mine să avem un atacant de calitate.

Știam că nu va fi 100% pregătit până în vară, dar ideea era să ne ajute atunci când poate, iar din vară să fie la capacitate maximă. A și reușit să marcheze goluri importante sezonul trecut, a demonstrat instinct de atacant și pericol real în fața porții.

Era important să facă toată perioada de pregătire cu noi, dar din păcate a avut probleme la spate. A mers la doi-trei medici în străinătate pentru a rezolva aceste probleme. A avut tot sprijinul clubului și al meu pentru a le depăși. Cel mai greu este pentru el, pentru că își dorește să joace.

De săptămâna trecută a reintrat la antrenamente fără probleme. Avem grijă să nu-l suprasolicităm, îl luăm pas cu pas. Nu am vrut să-l folosesc nici în amicalul de sâmbătă, tocmai pentru a-l proteja. Dacă procesul continuă bine și nu apar alte probleme, îl vom folosi din meciurile următoare.

Vom vedea cum decurge totul până la partida cu Petrolul, dar dacă va avea o săptămână completă de antrenamente, nu există motive să nu fie cu noi. Eu cred că și-a rezolvat în sfârșit problemele și că, zi după zi, va reveni la forma de care avem nevoie”, a declarat Zeljko Kopic, pentru dinamo1948.club.