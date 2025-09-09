Vestea pe care suporterii lui DINAMO o așteptau: când va debuta Adrian Mazilu, cel mai tare transfer al verii. „E un pariu”

Adrian Mazilu (19 ani) este cel mai tare transfer al verii făcut de Dinamo. Adus de la Brighton, tânărul atacant nu se antrenează, încă, alăturii de noii săi colegi, el aflându-se în plin proces de recuperare după o accidentare puternică.

Totuși, fanii dinamoviști primesc vești bune dn partea lui Andrei Nicolescu.

Nicolescu: „Poate dura mai mult sau mai puţin”

Într-o intervenție la Prima Sport 1, oficialul din Ștefan cel Mare a explicat care este starea superstarului din lotul „câinilor”. Estimarea staff-ului tehnic este că Mazilu ar putea debuta pentru Dinamo în octombrie, însă nu mai devreme.

„Estimarea iniţială este că poate intra în programul echipei într-o lună. După aceea, poate dura mai mult sau mai puţin, în funcţie de cât de repede se adaptează. E o teorie: când te accidentezi şi stai o perioadă, de obicei îţi trebuie cam acelaşi timp să revii la forma de dinainte. Sper să nu fie cazul la el. E un pariu. Oricum, ne-am propus de la început să nu forţăm. Vrem să-l facem apt şi să ne ajute în a doua parte a sezonului”, a declarat Andrei Nicolescu.

Fostul internațional de juniori vine după un sezon dificil, marcat de accidentări, în care nu a prins niciun minut pentru Brighton. Ultima apariție oficială a fost pe 7 aprilie 2024, în tricoul lui Vitesse, când a bifat doar nouă minute contra celor de la NEC Nijmegen.

În prezent, Mazilu se antrenează separat, încercând să-și recapete condiția fizică. Oficialii lui Dinamo cred că debutul său oficial ar putea avea loc spre finalul lunii viitoare.

Pe de altă parte, chiar Adrian Mazilu spune că tratează cu răbdare această perioadă de tranziție.

„Am observat revenirea lui Cîrjan, clubul a avut răbdare cu el. Sunt convins că așa voi reveni și eu. Sunt mulțumit că acest club m-a dorit, mă simt bine primit. Sunt convins că voi da randament aici. Fără muncă, nu poți face față în străinătate. M-am întors acasă, trebuie să o iau pas cu pas. Spun că o să o iau treptat, pas cu pas. Dacă clubul îmi acordă timp, eu voi reuși să fac performanțe”, a promis tânărul atacant într-un interviu pentru 48TV.

