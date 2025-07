Naționala masculină U20 a României s-a impus în meciul cu Islanda, scor 72-57, la FIBA U20 European Championship şi tricolorii rămân în elita baschetului. Pentru sportivii noștri a fost meciul decisiv pentru rămânerea în primul eșalon valoric al baschetului european la această categorie de vârstă.

Conduși la pauză, elevii lui Tane Spasev au revenit în repriza a doua cu un joc solid și au dominat finalul partidei atât ofensiv, cât și defensiv. Tudor Șomăcescu a fost din nou liderul echipei, cu o prestație de excepție: 28 de puncte, 5 pase decisive, 4 recuperări și 4 intercepții, conducând ofensiva României într-un moment crucial.

De asemenea, Christian Nițu a fost decisiv în lupta de sub panou, reușind un double-double spectaculos: 20 de puncte și 16 recuperări, cu o eficiență de 27. Marcatori România în meciul de baschet de la FIBA U20: Tudor Șomăcescu – 28 de puncte, Christian Nițu – 20, Lorenzo Diaconescu – 10, George Angelian – 8, Andrei Oinaru – 6.

România a învins Islanda la FIBA U20 European Championship. Tricolorii rămân în elita baschetului

Cu această victorie, România va continua turneul cu duelurile pentru locurile 9-12, dar cel mai important, își păstrează locul în Divizia A, confirmând progresul generației și munca depusă în ultimii ani la acest nivel. „Sunt foarte fericit pentru băieți. Au arătat caracter, efort extraordinar și un spirit de luptă incredibil în acest meci decisiv cu Islanda. A fost o partidă extrem de grea, dar importantă pentru viitorul baschetului românesc și pentru generația 2006, care va juca și anul viitor în Divizia A.

Acești jucători au înțeles miza și au tratat jocul cu maturitate. Scopul nostru principal a fost clar: să rămânem în Divizia A – și l-am atins. Sunt mândru de felul în care au răspuns sub presiune și de modul în care au luptat ca o echipă adevărată. Am reușit să rămânem sănătoși pe tot parcursul grupelor și în primul meci eliminatoriu. Am rotit lotul și am oferit minute egale tuturor jucătorilor, ceea ce ne-a ajutat să ne pregătim fizic și mental pentru această partidă decisivă.

Vreau să mulțumesc Federației Române de Baschet pentru sprijinul constant. În acest an am avut condiții excelente de lucru și un suport real, care a contat enorm pentru acest rezultat. Cred că această victorie este o realizare importantă pentru echipă și pentru întreaga comunitate de baschet din România”, a spus antrenorul Tane Spasev.