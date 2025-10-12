Fostul fotbalist de echipă național, Flavius Domide, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunțat clubul UTA Arad, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

A fost vedeta echipei UTA în anii 1960-1970, cel supranumit „Copilul teribil al fotbalului arădean” și-a legat cariera de clubul roș-alb.

A mai dispărut un membru al Generației Mexic 1970: Flavius Domide! Mai sunt în viață 7 fotbaliști din lotul României de atunci

E considerat liderul generației care a adus pe malurile Mureșului ultimele două titluri naționale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. Un atacant de clasă care a făcut parte dintr-o generație de excepție a arădenilor, printre care se numără nume precum Pantea, Fl. Dumitrescu, Brosovschi, Pojoni, Gornea și Bacos.

Flavius Domide s-a născut la Arad pe 7 mai 1946 și a început fotbalul la UTA pe când avea 11 ani. Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme.

Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă și favorit al tribunei până în anul 1979.

A fost și om de echipă națională, parte inclusiv din trupa calificată la Cupa Mondială din Mexic 1970. Din cei prezenți în Mexic au mai rămas în viață Mircea Lucescu, Cornel Dinu, Rică Răducanu, Radu Nunweiller, Liță Dumitru, Emerich Dembrovschi și Vasile Gergely.

Lotul României din Mexic 1970

Portari: Adamache, Ivancescu, Gornea

Fundași: Dinu, Dan Coe, Deleanu, Lupescu, Sătmăreanu, Mocanu, Raducanu, Gergely

Mijlocași: Lucescu, Dobrin, Tufan, Nunweiller

Atacanți: Dumitru, Dumitrache, Țărțaru, Neagu, Pescaru