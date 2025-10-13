România – Cipru, la nivel de Under 21, va avea loc marţi, de la ora 19.00, la Cluj-Napoca.

În primele două meciuri din grupa de calificare, Cipru a întâlnit Spania și Finlanda, înregistrând două înfrângeri, 0-3 împotriva Spaniei și 0-5 în fața Finlandei. Înaintea meciului cu România, ciprioții ocupă penultimul loc în grupă, fiind deasupra celor din San Marino la diferență de golaveraj.

România – Cipru se joacă marți la Cluj! Ce lot Under 21 a convocat Costin Curelea

Meciul dintre cele două naționale va fi condus la centru de Ladislav Szikszay, ajutat la cele două tușe de Michal Volf şi Adam Beneš. Cel de-al patrulea oficial, tot din Cehia, va fi Jan Beneš.

Centralul în vârstă de 36 de ani a condus primul meci international oficial în sezonul 2023/2024, duelul din preliminariile U21 EURO Kosovo – Polonia 0-4.

A mai arbitrat printre altele şi partide şi în Europa League, Conference League şi UEFA Youth League

Cum arată lotul convocat de selecționerul Costin Curelea

Portari

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);

Atacanți

Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Ce program au tricolorii mici

5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0

9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2

14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru

14 noiembrie 2025: Finlanda – România

18 noiembrie 2025: România – Spania

27 martie 2026: Kosovo – România

31 martie 2026: România – San Marino

25 septembrie 2026: Cipru – România

30 septembrie 2026: România – Finlanda

6 octombrie 2026: Spania – România

