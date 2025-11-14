Prima pagină » Sport » România – SUA la RUGBY, sâmbătă pe stadionul Arcul de Triumf! Care e primul XV al „stejarilor”

România – SUA la RUGBY, sâmbătă pe stadionul Arcul de Triumf! Care e primul XV al „stejarilor”

Naţionala de rugby a României întâlneşte echipa SUA, sâmbătă,în cel de-al doilea meci din „Kaufland Games Trilogy”.

Partida are loc de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf şi este transmisă în direct pe TVR Sport.

Căpitanul Stejarilor, la partida cu SUA, va fi în premieră Andrei Mahu.

Americanii au cedat greu la Batumi cu Georgia, cu scorul de 43-30, după ce au condus la jumătatea primei reprize cu 21-7. În schimb, Naționala de rugby a României a învins echipa Canadei cu scorul de 31-21 (12-7), sâmbătă seara, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, într-un meci test.

România va mai juca un meci test la București, cu Uruguay (22 noiembrie). România și cele trei adversare ale sale de luna aceasta sunt calificate la Cupa Mondială din 2027.

Care este palmaresul confruntărilor directe?

1. 26 iunie 1919, Paris: ROMÂNIA – SUA 0-21 (Jocurile Interaliate)
2. 10 mai 1924, Paris: ROMÂNIA – SUA 0-37 (Jocurile Olimpice)
3. 17 septembrie 1988, Moscova: ROMÂNIA – SUA 7-17 (Trofeul „Sovietski Sport”)
4. 9 octombrie 1999, Dublin: ROMÂNIA – SUA 27-25 (Cupa Mondială)
5. 29 mai, Tokyo 2005: SUA – ROMÂNIA 28-22 (Super Cup)
6. 23 noiembrie 2012, București: România – SUA 3-34 (meci test)
7. 8 noiembrie 2014, București: România – SUA 17-27 (meci test)
8. 12 noiembrie 2016, București: România – SUA 23-10 (meci test)
9. 16 noiembrie 2018, București: România – SUA 5-31 (meci test)
10. 6 august 2023, București: România – SUA 17-31 (meci test)
11. 5 iulie 2024, Chicago: SUA – România 20-22 (meci test)

Stafful tehnic a făcut zece schimbări, patru în primul XV și șase la nivelul băncii de rezerve, față de partida cu Canada, de săptămâna trecută.

România va începe meciul cu SUA cu următorul XV:

  • 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (Castres), 3. Thomas Crețu (Dax), 4. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 5. Andrei Mahu (căpitan; Massy), 6. Cristi Boboc (CS Steaua), 7. Cristi Chirica (CS Dinamo), 8. Adrian Mitu (SA XV Charente), 9. Alin Conache (CS Steaua), 10. Hinckley Vaovasa (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timișoara), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Mihai Graure (CS Dinamo), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timișoara), 15. Gabriel Pop (CS Rapid).
  • Rezerve: 16. Tudor Butnariu (SCM USV Timișoara), 17. Joji Sikote (SCM USV Timișoara), 18. Vasile Bălan (CSA Steaua), 19. Marius Antonescu (Narbonne) , 20. Dragoș Ser (SCM USV Timișoara), 21. Matthew Tweddle (CS Steaua), 22. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 23. Nicolas Onuțu (CS Annonay).
  • Staff tehnic: David Gérard – antrenor principal, Raphael Saint-Andre – antrenor secund-atac și treisferturi, Benjamin Lapeyre – antrenor secund – apărare și skills, Juan Pablo Orlandi – antrenor secund – înaintare, Michael Dallery – preparator fizic, Paul Cere – preparator fizic asistent și data scientist, Daniel Carpo – preparator fizic și data scientist, Petra Melinte – medic, Marius Todosi – kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa – kinetoterapeut, Gilles Soirat – video analist, Fabian Bunu – video analist.
Mediafax
