Naţionala de rugby a României întâlneşte echipa SUA, sâmbătă,în cel de-al doilea meci din „Kaufland Games Trilogy”.

Partida are loc de la ora 17:00, pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf şi este transmisă în direct pe TVR Sport.

România – SUA la rugby, sâmbătă pe stadionul Arcul de Triumf! Care e primul XV al „stejarilor”

Căpitanul Stejarilor, la partida cu SUA, va fi în premieră Andrei Mahu.

Americanii au cedat greu la Batumi cu Georgia, cu scorul de 43-30, după ce au condus la jumătatea primei reprize cu 21-7. În schimb, Naționala de rugby a României a învins echipa Canadei cu scorul de 31-21 (12-7), sâmbătă seara, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, într-un meci test.

România va mai juca un meci test la București, cu Uruguay (22 noiembrie). România și cele trei adversare ale sale de luna aceasta sunt calificate la Cupa Mondială din 2027.

Care este palmaresul confruntărilor directe?

1. 26 iunie 1919, Paris: ROMÂNIA – SUA 0-21 (Jocurile Interaliate)

2. 10 mai 1924, Paris: ROMÂNIA – SUA 0-37 (Jocurile Olimpice)

3. 17 septembrie 1988, Moscova: ROMÂNIA – SUA 7-17 (Trofeul „Sovietski Sport”)

4. 9 octombrie 1999, Dublin: ROMÂNIA – SUA 27-25 (Cupa Mondială)

5. 29 mai, Tokyo 2005: SUA – ROMÂNIA 28-22 (Super Cup)

6. 23 noiembrie 2012, București: România – SUA 3-34 (meci test)

7. 8 noiembrie 2014, București: România – SUA 17-27 (meci test)

8. 12 noiembrie 2016, București: România – SUA 23-10 (meci test)

9. 16 noiembrie 2018, București: România – SUA 5-31 (meci test)

10. 6 august 2023, București: România – SUA 17-31 (meci test)

11. 5 iulie 2024, Chicago: SUA – România 20-22 (meci test)

Stafful tehnic a făcut zece schimbări, patru în primul XV și șase la nivelul băncii de rezerve, față de partida cu Canada, de săptămâna trecută.

România va începe meciul cu SUA cu următorul XV: