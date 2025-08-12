Prima pagină » Sport » Rusia blochează conturile bancare ale celui mai bun marcator din istoria NHL. Din ce motiv a fost sancționat Ovecikin

Rusia blochează conturile bancare ale celui mai bun marcator din istoria NHL. Din ce motiv a fost sancționat Ovecikin

12 aug. 2025, 12:04, Sport
Rusia blochează conturile bancare ale celui mai bun marcator din istoria NHL. Din ce motiv a fost sancționat Ovecikin

Alexandr Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals şi cel mai bun marcator din istoria Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), are toate cele cinci conturi bancare din Rusia blocate de autorități.

Sportivul născut la Moscova a uitat să depune declarațiile fiscale în termenul stabilit de legislaţia rusă. Așa se face că două conturi i-au fost blocate în iunie 2023, alte două în 2024, iar ultimul în această lună. Banca la carea avea depozitele este gigantul controlat de stat, VTB.

Deși are o relație apropiată cu preşedintelui rus Vladimir Putin, hocheistul nu a apelat la prietenia acestuia pentru a obține un favor. După ce în aprilie a marcat pentru a 895-a oara și a bătut recordul de goluri deținut până atunci de legendarul hocheist canadian Wayne Gretzky, Putin l-a sunat personal să-l felicite.

La 39 de ani, Ovecikin, alintat de fani Ovi, nu are de gând să se retragă. În acest moment, recordul său a ajuns la 897 de goluri și are de gând să marcheze în porțile adverse atât timp cât va fi în activitate, relatează cotidianul RBC.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Eșec DUR pentru România la hochei pe gheață, 1-7! Am retrogradat în Divizia B

TEST IQ | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 21 de secunde!

Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Averea îngropată în Pădurea Băneasa care nici astăzi nu a fost găsită
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
De ce Woodstock nu s-a repetat niciodată (și nici nu se va repeta)? Trei zile de muzică, iubire, dar și haos, în vara anului 1969