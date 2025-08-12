Rusia blochează conturile bancare ale celui mai bun marcator din istoria NHL. Din ce motiv a fost sancționat Ovecikin

Alexandr Ovecikin, căpitanul echipei Washington Capitals şi cel mai bun marcator din istoria Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), are toate cele cinci conturi bancare din Rusia blocate de autorități.

Sportivul născut la Moscova a uitat să depune declarațiile fiscale în termenul stabilit de legislaţia rusă. Așa se face că două conturi i-au fost blocate în iunie 2023, alte două în 2024, iar ultimul în această lună. Banca la carea avea depozitele este gigantul controlat de stat, VTB.

Deși are o relație apropiată cu preşedintelui rus Vladimir Putin, hocheistul nu a apelat la prietenia acestuia pentru a obține un favor. După ce în aprilie a marcat pentru a 895-a oara și a bătut recordul de goluri deținut până atunci de legendarul hocheist canadian Wayne Gretzky, Putin l-a sunat personal să-l felicite.

La 39 de ani, Ovecikin, alintat de fani Ovi, nu are de gând să se retragă. În acest moment, recordul său a ajuns la 897 de goluri și are de gând să marcheze în porțile adverse atât timp cât va fi în activitate, relatează cotidianul RBC.

