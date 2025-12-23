Prima pagină » Sport » S-a lansat platforma „Acasă prin Baschet” pentru atragerea jucătorilor din diaspora

23 dec. 2025, 18:34, Sport
Federația Română de Baschet dispune deja de platforma „Acasă prin Baschet”, dedicată identificării, conectării și susținerii sportivilor români din diaspora.

Informația a fost făcută publică într-un comunicat al instituției, publicat pe site-ul oficial.

„Prin această inițiativă, FRB își propune să ofere tuturor tinerilor cu origini românești – fie că s-au născut în România sau provin din familii formate în străinătate, dar cu rădăcini românești – șansa de a fi descoperiți, evaluați și integrați în programele echipelor naționale.

  • Acasă prin Baschet se adresează copiilor și tinerilor care au cel puțin un părinte român sau provin din familii cu origini în România, chiar dacă trăiesc și evoluează în alte țări.

Federația Română de Baschet își dorește ca fiecare tânăr cu sânge românesc care iubește acest sport să știe că poate visa să îmbrace, într-o zi, maioul echipei naționale și să reprezinte România”, se arată în comunicatul federației.

Ideea proiectului este extinderea rețelei de scouting și dezvoltarea unei baze de date internaționale a jucătorilor români din diaspora.

Platforma facilitează colaborarea între cluburi, antrenori, scouteri și comunități românești din întreaga lume, prin intermediul Federației Române de Baschet, „creând puntea dintre baschetul de acasă și cel practicat peste hotare”.

Formularul oficial de înscriere este disponibil pe site-ul https://www.frbaschet.ro/scouting, unde sportivii sau părinții pot înregistra datele relevante privind activitatea, clubul actual și disponibilitatea pentru participarea la acțiuni de selecție organizate de FRB.

Proiecte peste proiecte la FR Baschet

Federaţia Română de Baschet, cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Sport, a lansat acum două săptămâmo proiectul pilot „Baschet în Spitale – eveniment sportiv de Crăciun”, un program social şi sportiv adresat copiilor internaţi în spitalele pediatrice din Bucureşti.

